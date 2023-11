Jared Leto se vuelve viral luego de que ¡escaló el Empire State Building!

En una mañana de jueves, Jared Leto sorprendió al mundo al escalar el Empire State Building, un emblemático rascacielos de Nueva York. Leto inició su ascenso desde el piso 86 hasta el 104 por el lado este del edificio, una hazaña que le llevó aproximadamente 20 minutos. Esta proeza no fue solo un acto de valentía, sino también un hito histórico, ya que se convirtió en la primera persona en realizar legalmente esta hazaña, según los oficiales del edificio.

A más de 396 metros de altura, Leto no solo desafió la gravedad, sino también sus propios límites físicos y mentales. Este acto audaz no fue un simple capricho. Leto, líder de la banda Thirty Seconds to Mars, escaló el rascacielos como parte del anuncio de su gira mundial "Seasons". El artista relacionó su ascenso con el mensaje de su más reciente álbum, "It's the End of the World but It's a Beautiful Day", expresando que el edificio es un testamento de lo que se puede lograr en el mundo si se pone empeño y dedicación.

El actor sorprendió a sus seguidores Foto: Cortesía

¿Cuántos años tiene Jared Leto?

Para Leto, quien tiene 51 años, este desafío representó más que un logro físico; fue la realización de un sueño de infancia. Originario de Louisiana, siempre vio a Nueva York como el lugar donde los sueños se hacen realidad, y el Empire State como el símbolo de esta aspiración. Su amor y conexión con la ciudad se hicieron evidentes durante su escalada, donde disfrutó de una vista incomparable del amanecer.

A pesar de su entusiasmo, Leto reconoció la dificultad del desafío. En una entrevista posterior en el programa "Today", compartió que, aunque estaba más emocionado que nervioso, la escalada fue extremadamente ardua y exigente. Incluso mostró las secuelas físicas de la aventura, como una mano izquierda ensangrentada, resultado de los afilados bordes del edificio.

¿Qué hará después Jared Leto?

Mientras se prepara para la gira "Seasons", que comenzará en marzo con presentaciones en festivales de Sudamérica, seguida de Europa en abril y Norteamérica en julio, Leto ya piensa en su próxima "escalada": un merecido descanso en la cama. La gira, que promociona su nuevo álbum, será la primera en cinco años y concluirá en septiembre de 2024 en Australia.