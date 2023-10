"La IA es gordofóbica": Curvy Zelma comparte fotos editadas y sus fans aseguran que se ve más hermosa en la vida real

Desde finales del año pasado comenzaron a popularizarse las imágenes generadas a partir de la inteligencia artificial, ya que estas permiten que las personas se conozcan desde otra óptica, la cual puede ir desde una concepción mítica de diosas y dioses, hasta un aspecto mágico apegado a los elfos y hadas. Aunque, en días recientes, el tipo de fotografías de IA que han causado furor en redes sociales son aquellas que remontan a la época escolar desde una perspectiva super estilizada.

Esto ha llevado a que diversas personalidades del mundo del espectáculo se aventuren a probar estos filtros, entre ellas Mariazel y Curvy Zelma, siendo esta última la que más llamó la atención de los internautas, quienes descubrieron que aparentemente la app que genera estas imágenes es "gordofóbica", ya que, a pesar de que Zelma Cherem cuenta con unas curvas pronunciadas, en sus fotos de IA su cuerpo parece otro.

Consciente de que su apariencia estaba bajo edición, la propia Zelma Cherem no dudó en alzar la voz y destacar que la IA le había robado sus curvas, algo a lo que sus seguidores reaccionaron diciendo que se veía mejor con su talla real, dejando en claro que los viejos estándares de belleza ya están rebasados.

"Al parecer para la IA no soy Curvy ni shishona, mucha propuesta eso si, pero... (...) Jajaja me encanta el tren del … ¡Ya saben! Y algunos looks me gustan eh.. en particular los de chola", es parte del mensaje con el que Curvy Zelma coronó su viral publicación de Instagram.