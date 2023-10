A dos meses de la muerte de su padre, María Chacón presume lujosas vacaciones a la orilla del mar

Hace poco más de dos meses, María Chacón compartió con sus seguidores una triste noticia que le quitó el sueño por muchas noches, pues, su querido papá, quien la había apoyado en toda su carrera artística, falleció dejando un enorme vacío en el corazón de la actriz, quien por muchas semanas estuvo alejada de redes sociales, plataformas en las que colegas, amigos, familiares y fans le expresaron su más sentido pésame.

Pero, consciente de que su vida no podía mantenerse en pausa, María Chacón optó por retomar su cuenta de Instagram, donde, hace unos días decidió compartir un emotivo mensaje de despedida dirigido a su padre, quien además de dejarle cientos de recuerdos, le dejó una enseñanza muy grande y es que la vida hay que disfrutarla, por lo cual, luego de pasar varios días de duelo, quien fuera una querida celebridad infantil decidió darle la vuelta a su vida, retomando así sus conexiones más cercanas y algunas de sus actividades.

María Chacón está de vacaciones en Indonesia / IG: @oficialmariachacon

María Chacón se va de vacaciones tras muerte de su padre

Aunque muchos podrían pensar que es frívola la actitud de la actriz de 32 años de edad, lo cierto es que, los seguidores de María Chacón en realidad ven muy madura la decisión de la famosa de pasar de página y continuar con sus proyectos, ya que seguramente eso es lo que habría deseado su padre.

Actualmente la mexicana está disfrutando de unas vacaciones a la orilla del mar / IG: @oficialmariachacon

De hecho, hace un par de días, María Chacón escribió en una publicación de Instagram dedicada a su padre: "Han sido días de pausa, de desconectarme de todo, de atardeceres y mar, de silencio, de mucho trabajo interno, también de momentos hermosos pero sobre todo de saber y entender que estás conmigo siempre, que no me sueltas ni me soltarás. Te llevo en mi pecho en el collarcito que me dejaste y te llevo en mi corazón, siempre. Y eso me hace sonreír, porque sé que así me quieres ver siempre. Sonriendo, gozando la vida, haciendo lo que amo rodeada de personas que me aman. Así que quiero decirte que estoy bien papi, te extraño, pero así te honraré siempre, sonriendo".

Este es uno de los platillos que María Chacón compartió en redes sociales / IG: @oficialmariachacon

Fiel a su promesa con su padre, María Chacón se encuentra de vacaciones en un exclusivo hotel de Indonesia, donde lleva varios días disfrutando de lujos que van desde vistas maravillosas hasta tragos y comida aesthetic que no ha dudado en fotografiar para sus instastories.

Si bien en las imágenes no se le ve acompañada directamente de nadie, se infiere que es su pareja quien la escoltó en este viaje en el que ha disfrutado del mar, explorando además algunas de las maravillas de una cultura que hasta ahora le era desconocida y con la cual, seguramente se sentirá conectada a su padre, quien tenía un deseo incesante de que su hija disfrutara de las aventuras que la vida le sigue teniendo reservadas.

María Chacón le prometió a su padre que seguiría con su vida a pesar de ya no contar con su compañía física / IG: @oficialmariachacon

