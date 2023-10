Tras cancelar sus conciertos, Santa Fe Klan reaparece cantando con todo y su brazo enyesado: VIDEO

El pasado 6 de octubre Santa Fe Klan encendió las alarmas entre sus fanáticos luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado y sometido a una cirugía por una fuerte lesión en la mano, motivo por el que habría cancelado su concierto en Tijuana, Baja California. Sin embargo, el cantante despertó dudas y fuertes críticas debido a los videos compartidos en redes sociales este fin de semana donde se le puede ver cantando y bebiendo.

El rapero, de 23 años, reapareció luego de haber cancelado su participación en el Festival Tecate Península que se realizó este sábado 7 de octubre en Tijuana. Aunque no como los fans esperaban, pues compartió escenario con el cantante de regional mexicano Nelson Fernández y Francisco “El Gallo” Elizalde, quienes mostraron los detalles a través de sus historias en Instagram.

Santa Fe Klan captado en concierto tras cancelar presentación en Tijuana. Foto: IG nelsonfernandezoficial

Los clips muestran al intérprete de “Debo entender” usando un cabestrillo mientras con la otra mano sostiene el micrófono. Aunque se señaló que Santa Fe Klan acudió a una fiesta privada, versión que se sostiene por la fotografía que compartió junto al boxeador Ramón Álvarez en sus redes sociales, no evitó las críticas por subirse al escenario tras haber cancelado su presentación por indicación de los médicos luego de la cirugía.

“Pues no que reposo total”, “No pudo dar concierto pero si ir a cenar”, “Dijeron reposo”, “No mam**, ya te hacía en Tijuana, carnal”, “Tu mano, pana”, “La vil tinta, ya di que igual te amenazaron por eso no cantaste”, “Que te recuperes pronto”, “¿No que puro reposo? ¿Por eso cancelaste en Tijuana?” y “¿No que mucho barrio? Te chin***te el brazo no la garganta”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Santa Fe Klan junto a Nelson Fernández. Foto: IG @nelsonfernandezoficial

¿Qué le pasó a Santa Fe Klan?

A través de su cuenta de Instagram el cantante emitió un comunicado en el que informa sobre su estado de salud y que fue sometido a una cirugía por la fractura que sufrió en su mano derecha. Por este motivo canceló su participación en el ya mencionado festival de Tijuana, aunque algunos internautas indicaron que en realidad podría haber recibido amenazas del crimen organizado como ha sucedido con Peso Pluma y Fuerza Regida.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer. No vamos a poder tocar el sábado en Tijuana, me quebré la mano y acabo de salir de la cirugía, ojalá que todo salga bien. No más me aliviano y seguimos las actividades. A mi raza de Tijuana, les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos”, escribió el cantante.

También compartieron una radiografía y un diagnóstico médico firmado en el que se indica que sufrió una “fractura diafisaria del quinto metacarpiano derecho”. En ésta se recomienda reposo total durante una semana y evitar las “actividades manuales con la extremidad derecha”.

Santa Fe Klan junto al boxeador Ramón Álvarez. Foto: IG @santa_fe_klan_473

