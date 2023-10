Sofía Aragón paraliza la tendencia con traje de baño de 2 piezas

Las redes sociales de Sofía Aragón es un lugar recurrente para los medios dedicados al espectáculo y para los internautas que aman la moda. Es que la joven nacida en Guadalajara siempre se ha destacado por su hermosura natural, su estilizado cuerpo y por saber elegir que prendas vestir, sea cual sea la ocasión.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram @sofaragon

Sofía Aragón es actriz, modelo, escritora y conductora de televisión que se hizo conocida al ganar el concurso Mexicana Universal 2019 y haber representado a México en Miss Universo ese mismo año. Desde entonces, su nombre y su rostro se hicieron populares y la fama la ha mantenido en ascenso permanentemente.

El posteo de Sofía Aragón en Instagram

En las redes sociales, la famosa de 29 años de edad acumula más de 1,3 millones de seguidores y a ellos los consiente con videos y fotografías de todo lo que realiza a diario. Sofía Aragón muestra los eventos sociales a los que es invitada, las sesiones fotográficas en las que es protagonista y los viajes que realiza por el mundo.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram @sofaragon

Sofía Aragón siempre se luce en las imágenes con los outfits más en tendencia de cada temporada y eso fue lo que sucedió en las últimas horas. Desde Playa Blanca, en Cartagena de Indias, compartió postales en las que modela un traje de baño de 2 piezas en animal print increíble. La prenda le permitió verse hermosa y ostentar su estilizado cuerpo.

Sofía Aragón posando. Fuente: Instagram @sofaragon

“Todavía no me he conocido todo de mí... pero estoy en eso”, escribió Sofía Aragón en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram y con el que reunió más de 40 mil likes. De esta manera, la ex reina de belleza mexicana dejó en claro por qué es considerada una de las mujeres más hermosas y elegantes, y por qué la admiran hombres y mujeres.

