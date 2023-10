VIDEO: Pedrito Sola reacciona a "Reggaeton Champange" y llama "poeta" a Bellakath

La industria de la música avanza y cambia de manera repentina de un momento a otro, por lo que se sabe que los éxitos de hoy son completamente distintos a los de ayer, sin embargo, las generaciones pasadas logran adaptarse y buscan disfrutar de los temas actuales, por ejemplo, en los géneros urbanos.

Es altamente probable que por lo menos una vez has cantado, bailado o por lo menos escuchado el tema de “Gatita”, de la Bellakath, aquel que hasta en Qatar ha sonado y dice: “una gatita que le gusta el mambo, con todos los malos sale a bellaquear, una gatita que le gusta el mambo, con todos los malos sale a vacilar”.

Es precisamente ahora que, entorno a los nuevos éxitos sonoros, los nuevos lanzamientos no paran de sorprendernos y ahora quien ha reaccionado a una nueva, polémica y viral melodía de la Bellakath es Pedrito Sola, quien se ha consolidado como uno de los personajes favoritos de la televisión mexicana.

La Bellakath es una cantante polémica por sus letras. Foto: @bellakath_

El especialista en espectáculos Pedro Sola, también conocido como ‘El tío Pedrito’, recientemente llamó la atención de sus miles de fans tras dar a conocer su reacción al nuevo tema de la Bellakath a través de un video en TikTok, el cual ya circula en todas las redes, en donde se ha vuelto viral por reaccionar a la nueva melodía de esta cantante polémica por el mensaje de sus letras.

En el clip de tan solo unos segundos podemos ver como el amigo de Pati Chapoy decide “investigar que hacen los chavos de hoy”, por lo que se dispone a abrir su computadora para ver las tendencias, es aquí donde escucha la canción de la cantante de la CDMX junto a Dani Flow.

En el clip podemos ver a Pedrito al inicio sorprendido y con una reacción de elevado asombro al escuchar la parte en la que la Bellakath recita un poema sexual dedicado a un hombre, sin embargo, luego Pedrito Sola muestra su gusto por la melodía.

"Yo le pongo fuego, tú pones la leña y mientras el beat suena te recito un poema. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el p... con todo respeto, espero no te molestes. Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres”, dice la letra.