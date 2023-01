Las mujeres que dominan la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos

Son cada vez más los artistas que intentan abrirse paso en la música al crear o sumarse a géneros ya existentes, pero son pocas las voces que han dejado huella en la industria y marcaron la historia con sus letras. Como aquellas mujeres con un espíritu indomable cuya potencia sobre el escenario continúa conquistando generaciones y se mantienen como un símbolo de lucha en medio de una época que intentó frenarlas.

La revista RollingStone lanzó recientemente la lista de los “Cien mejores cantantes de todos los tiempos” y en ésta figuran mujeres cuyos nombres permanecen inalterables como su presencia en la industria, aún cuando algunas de ellas han abandonado el plano terrenal para mantenerse en el corazón del público con su música y logran inspirar a nuevos talentos.

Aretha Franklin, la llamada “Reina del Soul”. Foto: IG @arethafranklin

Mujeres en la música

Además de expresar sentimientos, la música en muchas ocasiones retrata momentos de la historia con sus letras y los cantantes son símbolo de una época. Este es el caso de Aretha Franklin, la llamada “Reina del Soul”, que es considerada un símbolo feminista ya que expresó la fortaleza, sensualidad y el espíritu indomable de las mujeres en una época en la que esto podría considerarse irreverente.

“Think”, “Do Right Woman” y “(You Make Me Feel Like) A natural woman”, son algunas de las canciones con las que se mantiene en el gusto del público. La igualdad y libertad hicieron ruido con su voz y a lo largo de su carrera fue reconocida en múltiples ocasiones, como en 1994 con un Grammy por su trayectoria. Cantó para presidentes como Barack Obama, Jimmy Carter y Bill Clinton, así como en el funeral de Martin Luther King Jr.

Aretha Franklin realizó diferentes colaboraciones, entre ellas una con Whitney Houston que también figura en la lista de las mejores cantantes y goza de una extensa trayectoria en la industria para la que externó su pasión y talento desde temprana edad. Creció en un ambiente gospel y aunque comenzó en la moda al trabajar para revistas como Glamour, pronto siguió los pasos de su madre, Cissy Houston.

“Saving all my love for you” fue uno de sus primeros éxitos y además de abrirle las puertas en la música obtuvo un Grammy. Se mantuvo como número uno en las listas de popularidad y rompió récord superando a artistas como The Beatles o Bee Gees, señala la revista Hola. Su voz se volvió inmortal en cintas como “El guardaespaldas” y ésta también le dio la oportunidad de mostrar una faceta diferente.

Whitney Houston entre las cien mejores cantantes de todos los tiempos. Foto: IG @whitneyhouston

Billie Holiday permanece en el listado de la famosa revista gracias a la potencia de su voz. También llamada Lady Day, fue considerada una de las voces femeninas más importantes en el jazz al igual que Ella Fitzgerald. Su fortaleza y perseverancia no sólo inspiraron a mujeres, también a otras estrellas de la industria como Frank Sinatra, quien en más de una ocasión expresó que ella había sido “su mayor influencia”.

Mujeres que inspiran

Aretha Franklin y Whitney Houston no sólo han inspirado nuevos talentos, artistas consolidadas han seguido sus pasos y con sus letras dejan huella en el R&B. Este es el caso de Mariah Carey, quien recientemente dio de qué hablar luego de que se revelara en la bioserie de Luis Miguel que fue uno de los grandes amores del cantante hasta que la ambición y fama lograron poner fin a su romance.

Su talento, belleza e impactante voz la han convertido en una de las grandes estrellas de la música en la actualidad y, recientemente, en un símbolo de Navidad por su versión de "All I Want for Christmas Is You" que cada temporada suena en todo el mundo. Goza de una impecable carrera, aunque su vida personal ha logrado ensombrecer su éxito y su divorcio con el empresario Tommy Mottola es uno de los instantes que la marcaron: "Solía pensar... '¿Por qué me siento tan desgraciada?' Notaba que no era tan feliz como otras artistas de mi edad y todo porque no estaba viviendo mi propia vida", dijo en entrevista retomada por la revista Hola.

Beyoncé también se encuentra en la lista de los "Cien mejores cantantes de todos los tiempos” y, al igual que Mariah Carey, entre las artistas que lograron inspirarla destacan Aretha Franklin y Whitney Houston. Todas ellas símbolo de fortaleza, lucha y seguridad en sí mismas que reflejan tanto en sus canciones como sobre el escenario, donde hacen suyo cada momento y conquistan a quienes son testigos de su talento.

“Single Ladies”, “If I Were a Boy” y “Crazy in love” son algunas de las canciones con las que Beyoncé continúa en las listas de popularidad, sin dejar de lado su pasión por la moda que la ha convertido en un referente de esta industria gracias a su estilo único con el que derrocha elegancia y glamour. La cantante, productora y compositora es considerada, según la revista Vogue, como la “mejor artista de la década de los 2000”.

Beyoncé ha dejado huella en la música gracias a su talento. Foto: IG @beyonce

