Felicia Mercado confiesa que Juan Gabriel le quiso "bajar" a un novio durante su juventud

Juan Gabriel es recordado por sus composiciones, su hermosa voz y sus aventuras románticas, muchas de las cuales salieron a la luz luego de su fatídica muerte el 28 de agosto de 2016, fecha en la que México perdió a uno de sus mejores talentos musicales, rindiéndole tributo días después en el Palacio de Bellas Artes. Pero aunque ya han pasado varios años de su deceso, "El Divo de Juárez" sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión se supo que incluso intentó quitarle el novio a una cercana amiga.

Fue en entrevista con "Ventaneando" que Felicia Mercado relató que en su juventud ella y Juan Gabriel fueron muy unidos e incluso se dieron un beso para una fotonovela, pero lo curioso es que el interés romántico del intérprete de "Querida" no era ella, sino la pareja en turno de la actriz.

De acuerdo con el relato de Felicia Mercado, este recuerdo se remonta a su juventud cuando en una ocasión ella legó acompañada de un novio muy guapo a casa de uno de sus tíos que era muy unido a un amigo de Juan Gabriel y cuando este lo vio quedó flechado.

Y aprovechando sus encantos "El Divo de Juárez" no dudó en coquetearle al novio de Felicia Mercado, quien se resistió y prefirió quedarse con el amor de la ahora actriz de la telenovela "Cabo". Y aunque esto llegó a los oídos de la ex Señorita México, ella mantuvo intacta su amistad con Juan Gabriel.

"Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado, pero no, no fue así, ni le gustó", señaló Felicia Mercado