¿Mariazel está embarazada? Ella misma lo aclara

Durante los últimos días han circulado distintas versiones en las que se asegura que Mariazel Olle Casals recibirá muy pronto la visita de la cigüeña, por lo que la querida “hermana disfuncional” salió a aclarar si son ciertos o no los rumores de su supuesto embarazo y por ello en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Todo el revuelo que se originó sobre el supuesto embarazo de Mariazel se originó unos días atrás pues la propia conductora publicó un par de fotografías en sus redes sociales, en una de ellas apareció frente a un espejo mostrando su vientre, mientras que la otra imagen correspondía a la de un ultrasonido y por si fuera poco escribió “Te esperamos”, por lo que desató la emoción de todos sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Mariazel emocionó a todos sus fans con esta postal. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que esta publicación fue realizada el pasado 28 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de los Santos Inocentes y en dicha festividad se acostumbran a hacer todo tipo de bromas por lo que a Mariazel se le ocurrió bromear con su supuesto embarazo, sin embargo, todo se salió de control y hubo quien sí creyó que era real su próxima maternidad, por lo que tanto ella como su esposo Adrián Rubio recibieron varias llamadas y mensajes en los que los felicitaban.

Tras esta situación, Mariazel tuvo que interrumpir sus vacaciones para publicar un video en su perfil de Instagram en la que reiteró que no está embarazada y pidió que se detengan los mensajes de felicitación, aunque agradeció el interés y cariño de quienes los felicitaron.

“Oigan, el 28 de diciembre subí una pequeña bromita a mis redes y pues muchos supieron que era una broma, pero muchos no, así que mejor aclaro porque me siguen escribiendo, no estoy embarazada, gracias a todos los que me escribieron cosas lindas a mí, a Adrián y a Laia incluso también, entre ellos muchos amigos que nos llamaron incluso, los amo inocentes palomitas, la verdad es que he hecho esta broma varios años y nunca habían caído tantos, lo siento, es panza normal y ahora lo que me preocupa es que si llega a ser cierto en algún momento ya nadie me va a creer” aclaró Mariazel, quien además de su belleza se ha caracterizado por su carisma.

Como se mencionó antes, actualmente Mariazel se encuentra tomando unas breves vacaciones y hasta donde se sabe, por ahora, el convertirse en madre por segunda ocasión no está en sus planes pues se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística ya que es una de las celebridades más queridas y solicitadas de toda la farándula en México.

Mariazel se convirtió en madre hace diez años atrás. Foto: IG: mariazelzel

Por ahora, Mariazel no ha revelado cuáles son los planes que tiene programados para el 2023, sin embargo, se espera que una vez que regrese de sus vacaciones también dé a conocer si ya tiene amarrados algunos otros proyectos adicionales a los que ya participa.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego eleva la temperatura con arriesgada foto al natural

Frente al espejo, Noelia seduce en redes con entallado mini vestido

Galilea Montijo derrite la red con entallado vestido de noche