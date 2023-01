FOTOS: Tatiana cautiva en ajustado mini vestido con transparencias a sus 54 años

Tatiana está en uno de los mejores momentos de su carrera, pues no sólo destaca en la música, también logró consolidarse en este 2022 como una de las conductoras consentidas de la pantalla chica, gracias al reality "MasterChef", en el que se lució con los mejores looks, como el ajustado mini vestido amarillo con transparencias con el que presumió su belleza en su última publicación de Instagram y Facebook, atuendo con el que cautivó a sus 54 años.

La talentosa artistas fue presentadora del show de cocina más famoso, primero en la edición junior del realityb de TV Azteca, y después junto a otros famosos en la versión celebrity, la cual finalizó el pasado domingo 18 de diciembre, programa en el que se coronó también como la mejor vestida por sus looks de impacto, principalmente los vestidos ajustados con los que presumió cuerpazo.

Tatiana se luce en ajustado vestido amarillo

La llamada "Reina de los Niños" cautivó a sus millones de fans en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, en la que suma miles de seguidores, al compartir una serie de fotografías en las que se le ve luciendo moderna y coqueta en un look amarillo, vistiendo una prenda corta que destaca por su escote pronunciado con detalles de transparencias, con el que dio cátedra de moda para las mujeres maduras.

Tatiana presume cuerpazo a sus 54 años. Foto: FB @Tatiana

"Iniciando Enero con toda la actitud... recuerda que aunque no siempre puedas elegir las circunstancias, sí puedes elegir tu actitud ante ellas. #enero #mexico #chicasdehoy #yopuedo #pensamientopositivo", fue el texto corto con el que la cantante acompañó el clip que compartió con sus 478 mil seguidores en Instagram, donde logró recibir miles de "me gusta" y cientos de comentarios con bellas palabras.

En la publicación, que posteó en Instagram y Facebook, sus fans no dejaron de halagarla con frases como: "Mega guapísima el amarillo es tu color y esas pantimedias color natural son lo mejor de lo mejor para tus lindas piernas", "Muy hermosa", "Guapísima", "mujer hermosa como siempre", "You have a beautiful smile" (tienes una hermosa sonrisa), "Siempre bellísima", "Woooooo luces estupenda", "Todo te queda Tatiana" y "Que barbaridad, que increíble belleza..."; entre muchos otros.

La presentadora roba miradas con su belleza y looks. Foto: FB @Tatiana

Tatiana dio cátedra de estilo para las mujeres mayores de 50 años, y dejó claro que la edad y el estilo no están peleados, pues ella luce de forma perfecta un mini vestido amarillo con el que destaca su silueta, al tratarse de una pieza que se ajusta en la parte media decorada con un cinturón delgado, y resalta sus torneadas piernas, las cuales lució con medias nude para darle un toque más sensual al atuendo.

La originaria de Pensilvania, Estados Unidos, compartió las fotografías en su cuenta oficial de Facebook, plataforma en la que la que también la siguen miles de fanáticos, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que la admiran y desean verla de nuevo en los escenarios como cantante de pop, pues recordemos que antes de dedicarse al género infantil fue una popular intérprete de los años 80 y 90.

Impone estilo con sus looks de escote bajo. Foto: FB @Tatiana

