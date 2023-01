Respira muy profundo antes de ver cómo lucen hoy las protagonistas de ‘Sin senos no hay paraíso’

‘Sin senos no hay paraíso’ es una telenovela de drama criminal estadounidense que fue producida por Telemundo y que se emitió durante los años 2008 y 2009. Se trata de una adaptación de la serie colombiana ‘Sin tetas no hay paraíso’. Fue protagonizada, entre otros actores por Carmen Villalobos, Carolina Sepúlveda, María Fernanda Yepes, Alejandra Pinzón y Carolina Betancourt. A más de 15 años, así lucen estas protagonistas y no todas trabajan en la actualidad en la industria del espectáculo.

La telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’ contó con un total de 238 episodios y una temporada y fue una de las más exitosas de Latinoamérica, por lo que sus protagonistas lograron lanzar su carrera y luego tener éxito en otros proyectos. La historia trata acerca de ‘Catalina’, que es protagonizada por Carmen Villalobos quien en ese entonces sólo tenía 24 años y es una de las actrices más destacadas del momento y sus últimos proyectos fueron ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

Así lucen las protagonistas de 'Sin senos no hay paraíso'

Otra de las actrices que trabajó en ‘Sin senos no hay paraíso’ fue Alejandra Pinzón quien personificó a ‘Paola Pizarro’. Luego de esta telenovela, fue parte de otros proyectos, hasta que se tomó un tiempo en 2010 y en 2019 le dijo adiós a la actuación. A sus 36 años, la colombiana lanzó su marca de lencería, la cual se encarga de promocionar en sus redes sociales.

A su vez, Carolina Betancourt personificó a ‘Vanessa Salazar’ quien era la mejor amiga de ‘Catalina’ y si bien trabajó junto a Villalobos en otros proyectos televisivos como ‘La reina del Sur’ o ‘Mi Familia perfecta’, la actriz colombiana de 42 años se dedicó a ser agente inmobiliaria en Miami y formó su propia familia.

Carolina Sepúlveda fue otra de las protagonistas de ‘Sin senos no hay paraíso’ e interpretó a ‘Ximena Fonseca’. A sus 40 años de edad, la actriz colombiana tuvo su último trabajo en el año 2021 siendo parte de la comedia ‘Felices los 4’. Además, es influencer y presentadora de televisión.

Por último, María Fernanda Yepes fue una de las últimas actrices que trabajó en esta exitosa telenovela quien personificó a ‘Yésica Beltrán’ y al igual que Villalobos, continuó participando de series y películas como ‘Rosario Tijeras’ siendo la principal protagonista. A sus 42 años, la colombiana se mantiene activa en sus redes sociales.

