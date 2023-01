La nueva serie turca en Netflix que todos tienen que ver este 2023 antes de que la quiten

Las producciones cinematográficas y en serie disponibles a través de la plataforma de streaming de la “N” roja cada vez logran mayor popularidad alrededor del mundo y específicamente aquellas oriundas de Turquía han encontrado una audiencia fiel en Latinoamérica, incluidos México.

Cabe destacar que las opciones a través de la plataforma de N roja, Netflix, son cada vez más amplias, donde podemos encontrar desde series de aventura, suspenso y ciencia ficción, hasta películas documentales, acción, basadas en hechos reales y más.

Qué ver en Netflix

En esta ocasión hemos hecho la selección de una nueva producción en serie de origen turca que llegó a la plataforma de streaming y que lleva por título “Cráneo febril” con su título original “Hot Skull”, misma que tuvo lanzamiento el pasado 2 de diciembre de 2022.

Esta nueva serie contó con la dirección de Mert Baykal y el guion escrito por Mert Baykal, Müjgan Ferhan Sensoy, Zafer Külünk y Gökhan Seker; sigue la historia de un mundo que es sacudido por una fuerte pandemia que se propaga a través del lenguaje y el habla, donde el ex lingüista Murat Siyavus se ha mantenido alejado para no contagiarse, y de esta forma ser la única persona misteriosamente no infectada por esta enfermedad.

¿De qué trata “Cráneo febril”?

Ante este hecho, la Institución Anti-Epidemia empieza a buscarlo y Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las ruinas de los fuertes contagios en el lugar; contó con las actuaciones principales de Osman Sonant, Hazal Subasi y Sevket Çoruh y fue producida por Tims& y B Productions.

Esta producción ahora disponible dentro de la plataforma de streaming forma parte de la adaptación del libro Hot Head del autor Afsin Kum; a continuación te mostramos el tráiler de esta nueva serie.

SIGUE LEYENDO:

Ya es tendencia: la nueva serie turca en Netflix que destaca por su intenso drama

Tienes que verlas: 3 películas nominadas en los Oscar que puedes ver en Netflix