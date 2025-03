Pedro Sola comparte desgarrador mensaje sobre la muerte de Daniel Bisogno: "Se me agolpan las ausencias"

La muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad conmocionó al medio artístico, sobre todo a los conductores del programa "Ventaneando" en el que estuvo frente a las cámaras durante más de 20 años. Esto gracias a Pedro Sola, con quien formó una gran amistad pese a toda adversidad y ahora el presentador llora su partida, un dolor que expresó en redes sociales con un desgarrador mensaje en el que se mostró devastado.

Pedro Sola se ha ganado el corazón del público con su carisma, talento y sentido del humor con el que no teme decir lo que piensa aún cuando esto signifique que estará en medio de una fuerte polémica. Algo que compartía con Daniel Bisogno, a quien le ha dedicado emotivos mensajes con los le dio el último adiós a quien fuera su compañero de escena por más de dos décadas, tiempo durante el que lograron forjar lazos inquebrantables.

En un reciente video a través de su cuenta de Instagram, Pedro Sola se mostró consternado por la partida del también actor de "Lagunilla mi barrio" y admitió que hasta el último momento guardó la esperanza de que volviera con ellos al programa de espectáculos. Ahora, es la ausencia del presentador lo que ha generado un gran impacto en sus compañeros y así lo dejó ver Sola con un nuevo mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

"Pasan los días y la falta en la vida de mi querido Daniel Bisogno es más difícil. Lo extraño siempre y a toda hora. Me queda el recuerdo de lo vivido juntos durante 28 años y eso me consuela. Como dijo un gran amigo mío: 'Se me agolpan las ausencias'", escribió Pedro Sola en X.