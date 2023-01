BTS: las fotos de J-Hope en Paris de los que el ARMY no para de hablar

J-Hope se ha robado todas las miradas y no deja de ser tendencia debido a su presencia en la Semana de la Moda en Paris. El integrante de BTS, ha sido capturado durante su viaje a la capital francesa, en donde ha causado sensación, pues miles de fanáticos se han ubicado cerca en donde se realizaría el evento para poder ver al idol, quien sorprendió al ARMY con una serie de imágenes que ya están volviendo virales en plataformas digitales, gracias a que los admiradores no paran de hablar de ellos.

El rapero de Bangtan fue invitado al último de desfile de hombres de la lujosa marca Louis Vuitton, de la cual ha sido embajador y modelo junto a los otros integrantes de la banda de k-pop. El idol, de 28 años, no fue el único artista en estar en este evento, figuras como Jackson Wang, del grupo GOT7, y Rosalía, quien apareció en la pasarela modelando una de las prendas de la firma, fueron algunos de los que también destacaron entre los asistentes.

J-Hope conquista el desfile de Louis Vuitton

A pesar de que cintos de miembros del ARMY estuvieron cerca del Museo del Louvre, donde se realizó el desfile de la marca, no pudieron ver entrar al cantante, quien aparentemente llegó antes como medida de seguridad. Sin embargo, fue la propia compañía de moda francesa la que compartió en sus redes sociales una foto del miembro de BTS, quien eligió un colorido traje de la firma el cual destacaba por sus tonos marrones, con toques de vino y azul, adaptándose a su estilo juvenil, chic y elegante.

J-Hope asistió a la Semana de la Moda de Paris TW @LouisVuitton

La imagen se está haciendo viral en plataformas como Twitter, en donde ha sido compartida junto a otras fotos y videos del intérprete de "More" y "Chicken Noodle Soup" observando la presentación en la que se dio a conocer la colección para el Otoño-Invierto 2023. En las postales se alcanza a apreciar cómo Hoseok, nombre real del artista, está atento a cada detalle de este desfile en "Paris Men's Fashion Week 2023" de Louis Vuitton.

Asimismo, la marca compartió en sus redes un video en el que J-Hope habla de su emoción por estar por primera vez en este show. "#jhope para #LVMenFW23. La estrella asistió al último desfile de moda masculina #LouisVuitton. Mira el programa completo en Twitter o en http://on.louisvuitton.com/60133kreh", colocó en la descripción para invitar a los seguidores de esta compañía, así como los miembros del ARMY, quienes como siempre mostraron su apoyo al artista coreano.

J-Hope se encuentra disfrutando de los logros y el reconocimiento que le dejó lanzarse como solista, pues hay que recordar que BTS puso una pausa a sus actividades grupales debido a sus compromisos en el servicio militar, siendo el primero en ingresar Jin. Hasta el momento el artista no ha dado a conocer cuáles son sus planes para el 2023, pues no ha dicho si lanzará otro álbum como "Jack in de box" o bien, ingresar al ejército.

SIGUE LEYENDO:

J-Hope de BTS se muestra sin camisa por primera vez y enloquece al ARMY con esta FOTO