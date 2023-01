¡Son más de 30! Todas las películas coreanas que Netflix tiene para 2023

Netflix busca ampliar su contenido audiovisual con mayor frecuencia, mismo que incluye películas, series y animes, las cuales son bien recibidas por el público; ahora la plataforma de la N roja anunció que mostrará al público contenido coreano que incluye 34 series, películas y realities diversos.

Cabe destacar que el fandom alrededor del mundo del K-Content sigue en crecimiento, por lo que el contenido audiovisual que se exige es cada vez mayor; de acuerdo con los estudios realizados por Netflix, más del 60 por ciento de los suscriptores eligieron títulos coreanos el año pasado.

Nuevos estrenos en Netflix durante 2023

Y en América Latina, las visitas de este tipo de contenido van en aumento desde 2017, donde alrededor de 13 títulos lograron posicionarse en las listas del Top 10 en dicha región; las producciones de esta nación fueron elegidas por 85% de los suscriptores en 2022.

Entre las producciones favoritas de los usuarios en México se encuentran Woo, una abogada extraordinaria; Estamos muertos, La casa de papel: Corea, Mar de la tranquilidad, Tribunal de menores, Propuesta laboral, La belleza de Gangnam, Veinticinco, veintiuno; y Las inclemencias del amor, El sonido de la magia.

Nuevas producciones se suman a la plataforma. FOTO: Netflix

Producciones coreanas

El tema de la supervivencia se ha convertido en uno de los más recurrentes y queridos dentro de las series más exitosas, tal como sucede con “El monstruo de la vieja Seúl”, la serie de ciencia ficción “Black Knight” o con temática de la época colonial japonesa y drama como “La canción de los bandidos”, mismos que volverán a la plataforma de streaming este 2023.

También podrás disfrutar de títulos como Dulce hogar, D. P.: El cazadesertores, La gloria, Dulce hogar, D. P.: El cazadesertores y Behind Your Touch; también se unen producciones relacionadas con el romance como Curso intensivo de amor; Destined With You (título provisional); ¡Doona!; King the Land; Batalla de amor; See You In My 19th Life), intrigas y críticas sociales (Sabuesos; Celebridad; La chica enmascarada), drama (Una dosis diaria de sol; Queenmaker; The Good Bad Mother) e historias apocalípticas (Adiós, Tierra).

Se reincorporan producciones en serie y cinematográficas. FOTO: Netflix

