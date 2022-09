Star Wars: Diego Luna espera que la serie "Andor" inspire a la audiencia

Tras el éxito en la taquilla de “Rogue One: Una historia de Star Wars”, el guionista Tony Gilroy profundizó en los personajes para crear la serie “Andor”, una historia protagonizada por el mexicano Diego Luna, quien considera que esta historia ficticia es más actual que nunca, por lo que espera dé esperanza a la audiencia.

Luna regresa a interpretar a “Cassian Andor”, un personaje al que pudo explorar más y entender varias de las líneas que se mencionan en la cinta, como todas esas cosas terribles que hizo por la rebelión, resaltando esa transformación que tuvo para convertirse en uno de ellos, en un entorno muy similar al mundo actual.

“¿Qué tan lejos puede estar alguien de aprender que puede ser una herramienta de cambio? ¿Cuán lejos podemos encontrar a Cassian? Ves al tipo en el primer episodio y no ves ninguna posibilidad de que ocurra… Eso me da esperanza, porque si eso es posible cualquiera puede hacer algo. Todos podemos encontrar lo que somos capaces de hacer”, agregó.

En 12 episodios, se recorrerá su historia y la de sus coprotagonistas mostrando un universo grande, lleno de aventura y acción como está acostumbrada el público de Stars Wars. Pero Luna regresa a este personaje, seis años después de la cinta, por lo que señaló que fue un reto físico hacer todas las peleas y escenas de acción.

“Llegué a la preproducción y fui al área de las acrobacias, donde tienen una instalación increíble y cosas para escalar, saltar, doblar y rodar. Y fue cómo vamos a hacer una muy simple, no necesito volver a la arena, y a la mañana siguiente, sentí que tenía que dejar este trabajo, porque cada parte de mi cuerpo me dolía y eso solo había sido el ensayo”, recordó entre risas.

A esta serie se une Adria Arjona con el papel de “Bix Caleen”, una mujer que definió como intrépida, audaz, leal y compasiva que disfrutó hacer. Sobre todo, porque llegó a este proyecto por su talento y no por sus raíces latinas.

“Me da la esperanza de que ahora una niña pequeña me vea y sea como oh dios mío, esa chica se parece a mí y quizás quiera ser como ella en Halloween o lo que sea. Pero es realmente emocionante y viene a mostrar cómo las cosas están cambiando y estoy feliz de que Tony me haya traído, pero no era parte de la conversación, no fue como ‘oh, eres hispano, así que tienes que estar en esto’”, resaltó.