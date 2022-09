Yurem y Sara Maldonado demuestran su talento al volante, no les fue nada bien

Los accidentes viales dejan 1.3 millones de personas muertas y más de 50 millones heridas de gravedad en el mundo cada año, según datos de la Organización de Naciones Unidas, de ahí la importancia de concientizar a las personas sobre manejar concentrados y seguir los detalles básicos que hacen la diferencia. Al menos así lo ve el cantante Gil Cerezo, la actriz Sara Maldonado y el conductor Yurem.

Estas tres celebridades fueron puestos a prueba en el programa “All Stars Driving School” para ver que tan buenos eran al volante y el resultado dejó mucho que desear. De hecho Yurem reconoció que había aprendido a manejar con su mamá, a quien nadie le enseñó y, según se aprecia en el episodio que se estrena el martes, no sabe espejear, cambiar de carril o mantener las manos al volante.

Yurem estuvo en All Star Driving School

FOTO: Archivo

Al vocalista de Kinky le gustó aprender a usar la cámara de reversa, ya que el voltear hacia atrás no da tanta seguridad como la tecnología: “Creo que estamos acostumbrado a ser multitags en todas partes y el coche no es una excepción, pero a diferencia de otras actividades, en el vehículo es vital estar atentos no sólo por nuestro bienestar, sino para los que están a nuestro alrededor, entonces el programa sí nos sirvió para darnos cuenta de esos detallitos”, reconoció.

Antes de participar, Sara Maldonado consideraba que era una experta al volante, ya que no ha sufrido accidentes o tenido alguna infracción. Sin embargo, descubrió que hay varias cosas que no hace correctamente o tiene distracciones básicas como el celular y ahora usa el bluetooth para mayor seguridad.

“Creo que todos tenemos errores, aunque tengas mucha confianza en lo que haces, se puede mejorar. Yo me sentía muy segura de cómo manejaba, pero me di cuenta que tenía miles de errores. Además no creo que sea cuestión de género, en general las personas somos muy distraídas y aceleradas, ahí es donde el público se va a identificar”

Sara Maldonado cometió algunos errores en el programa

FOTO: Archivo

El programa se transmite todos los martes por Discovery, a las 10:40 pm, la nueva temporada es conducida por Faisy y los expertos en manejo son Oscar “El Vampiro” Ruiz, Mario Domínguez y Maca Carriedo.

