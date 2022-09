La ex de Marc Anthony sube la temperatura con ajustado top

Shannon De Lima es una modelo venezolana de 33 años que se destaca por ser una de las mujeres más lindas del mundo. La ex esposa de Marc Anthony se encuentra disfrutando de su vida de soltera y presumiendo su increíble figura a través de las redes sociales. En su Instagram y luciendo un ajustado top, se llevó todas las miradas y dejó sin palabras a todos.

El 6 de noviembre de 1988 nació Shannon De Lima en Venezuela, pero siempre prefirió vivir en el exterior, ya sea por temas laborales o personales. Si bien estudió Comunicación y Diseño de Interiores, sabía que su futuro no estaba en los medios sino sobre las pasarelas. En el año 2005, fue finalista de los concursos de belleza Miss Earth Venezuela y Sambil Model y con el tiempo protagonizó diversas campañas publicitarias para ropa, maquillaje, jeans y maquillaje.

Shannon De Lima, modelo de 33 años. Fuente Instagram @shadelima

En el año 2014, Shannon De Lima contrajo matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, con quien no tuvo hijos, pero sí durante tres años estuvieron juntos. En 2017 la ex pareja decidió separarse y se divorciaron donde la modelo recibió casi tres millones de dólares y dos departamentos en Estados Unidos. En cuanto al compositor, firmó un acuerdo millonario de 11 millones de dólares con su ex esposa y padre de sus dos hijos, Jennifer López para quedarse con la custodia de Emme y Max.

Shannon De Lima es la ex esposa de Marc Anthony. Fuente Instagram @shadelima

En su cuenta de Instagram Shannon De Lima tiene más de dos millones y medio de seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo y con una sesión de fotos enamoró a todos. La ex de Marc Anthony lució un ajustado top y posando desde el sofá, lo que causó que recibiera miles de halagos y comentarios.

Con este ajustado top, Shannon De Lima cautivó a todos. Fuente Instagram @shadelima

Shannon De Lima no sólo se robó el corazón de Marc Anthony, sino que también mantuvo una relación con el boxeador Canelo Álvarez, pero la relación duró poco. Luego, un año más tarde confirmó su noviazgo con el futbolista colombiano James Rodríguez con quien estuvo casi tres años y meses atrás, tuvo un breve amorío con el actor Alejandro Speitzer. ¿Quién será el próximo que se adueñe del corazón de la modelo?