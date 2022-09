Jimin de BTS es fan de esta película mexicana que puedes ver hoy mismo

Jimin de BTS y sus compañeros aparecieron en un nuevo promocional de Disney Plus, plataforma de streaming con la que tienen un gran acuerdo de contenido, desde un documental, realitys y la transmisión de la película de su más reciente concierto "Permission to Dance On Stage".

También se espera que este año se estrene su esperado dorama "YOUTH", inspirado en el universo de sus novelas gráficas y cuyos actores interpretarán la versión más joven de los integrantes de BTS. En varias ocasiones, los idols han compartido sus series y películas favoritas.

También ven doramas, pues es parte de la cultura de entretenimiento de su país, incluso tienen algunas actrices como sus celebrity crush. Recientemente, Jimin de BTS emocionó a sus fans mexicanas al revelar cuál es su película favorita, la puedes ver hoy mismo en Disney Plus.

Jimin de BTS es fan de Coco y emociona al ARMY

Disney Plus reveló una nueva cápsula de video con BTS, donde los idols revelaron cuál es su tipo de contenido favorito, desde Marvel, series, documentales y películas animadas. Jimin fue quien sorprendió con su respuesta al ARMY, pues reveló que es fan de esta historia mexicana.

Aunque no es una producción 100% hecha en México, sí retrata nuestras costumbres como Día de Muertos y está ambientada en nuestro país. Se trata de Coco, la película mexicana favorita de Jimin de BTS que puedes ver hoy mismo en la plataforma de Disney.

RM también hamostrado su amor por esta película, pues ha incluido "Remember me", la canción en su versión en inglés que se hizo famosa con "Coco", una historia de un niño que viaja al más allá en búsqueda de su abuelo para probarle a su familia que la música es lo que más ama.

