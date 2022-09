Vanessa Claudio celebra su cumpleaños 39 en coqueta lencería y deslumbra con su hermosura

Vanessa Claudio está de manteles largos, pues este 2 de septiembre celebra su cumpleaños 39, y lo hace en uno de sus mejores momentos, pues sin duda la conductora deslumbra con su hermosura, como lo dejó ver en una serie de fotos en las que presumió coqueta lencería.

En sus redes sociales, la exconductora del matutino "Venga la Alegría" se ha vuelto muy activa, y constantemente comparte imágenes y videos de su trabajo y vida personal, y aunque ya lleva varios años de haber dejado el matutino de TV Azteca, sigue siendo una de las favoritas del público.

Vanessa Claudio se luce en coqueta lencería

La guapa puertorriqueña inició compartió en Instagram, donde cuenta con 2.4 millones de seguidores, una serie de fotografías en las que se dejó ver con un coqueto atuendo, en el que combinó un bralette de encaje en color gris con pantalón deportivo en el mismo tono.

Conquista las redes sociales con su belleza. Foto: IG @vanessaclaudio

Con las imágenes, la conductora y modelo que celebra su cumpleaños, presumió toda su belleza y cautivó a sus fans, confirmando que no sólo es una mujer hermosa, también con gran estilo para lucirse con todo tipo de atuendos, como lo ha confirmado con sus bikinis, vestidos casuales y elegantes looks de noche.

En la publicación que compartió Vanessa en la plataforma de Meta, se puede ver a la presentadora con su coqueto look relajado, que no deja de lado la sensualidad, pues se trata de coqueta lencería que combinó con un look sport, con el que también dejó ver su escultural silueta.

"Querer ser alguien más es malgastar las persona que eres!! #sonrisa #sonrie mi cabello solo confió en @hellocharmmx. Make up @ilceporrasmakeup Cabello @hairby.ny.diaz Extensiones @hellocharmmx (FOTO) @betoespinosa_", fue el texto con el que Claudio acompañó las imágenes que han recibido cientos de comentarios y más de 76 mil "me gusta".

Vanessa dejó sin aliento a sus fans con su coqueta lencería. Foto: IG @vanessaclaudio

Vanessa Claudio es originaria de Puerto Rico, y fue su interés por la televisión lo que llevó a ingresar al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La guapa presentadora, que se ha desempeñado también como modelo y actriz, tuvo uno de sus últimos proyectos en televisión con el programa de espectáculos "Suelta la Sopa", de Telemundo. A principios del año se mostró de lo más feliz en regresar a tierra azteca y a la televisora que le dio sus primeras oportunidades, y así lo dejó ver en sus redes sociales, donde aseguró que estaba nerviosa por la nueva etapa que estaba por comenzar en "Al Extremo".

Presume cuerpazo en redes sociales. Foto: IG @vanessaclaudio

