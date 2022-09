Tráiler | La película más vista en Netflix que arrasa en la plataforma con su intensa historia sobre las adversidades

Entre los estrenos en Netflix para este septiembre 2022 se incluyen series muy esperadas por el público mexicano como la bioserie de Vicente Fernández “El Rey, Vicente Fernández”, películas como “La boda de mi mejor amigo” y documentales como “Ronaldo” que sigue la historia de vida del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, también llegaron producciones de ficción y algunas llenas de drama y comedia que podrán envolver al espectador desde el minuto uno, por lo que hemos realizado la selección de una película disponible en el catálogo de Netflix, la cual podrás disfrutar acompañado de tus seres queridos este domingo.

¿De qué trata "Aires de esperanza"?

Te recomendamos la cita que lleva por título “Aires de esperanza”, la cual está basada en la novela homónima de Joyce Maynard, bajo la dirección de Jason Reitmany protagonizada por Kate Winslet quien ha trabajado en producciones como “Steve Jobs”, “Blackbird”, y “Avatar: the way of Water” y Josh Brolin que ha destacado por su participación en películas como “Sicario”, “Tierra de nadie” y “Sin lugar para los débiles”.

“Aires de esperanza” se estrenó en 2013 en el Festival de Cine de Telluride, la cual sigue la historia de Adele Wheeler quien es una madre abandonada por su esposo que sufre un trastorno depresivo severo y que vive en una casa rural al lado de su hijo llamado Henry; su vida cambia cuando mientras está realizando las compras en una tienda, un hombre ensangrentados se acerca a su hijo y le pide asilo en su casa por una noche, por lo que ella de inmediato acepta con temor a que el hombre le hiciera daño a Henry.

Una película de drama

El hombre resulta ser Frank Chambers, un convicto que es buscado por la policía tras fugarse de la cárcel, y también un veterano de la Guerra de Vietnam que regresó Estados Unidos para casarse con su novia Mandy, quien al poco tiempo le revela que el hijo que tuvieron no era de él, hecho que desata una serie de infortunios para este personaje que ha vivido fuertes momentos de dolor y decepción que lo han llevado a ser una persona incluso temida.

La mejor película de drama para ver hoy. FOTO: NETFLIX

