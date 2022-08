Romina Marcos, hija de Niurka, defiende a Juan Vidal: "No es un mantenido"

Romina Marcos se sumó al mediático conflicto entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal, pues el actor comenzó un intenso romance con Niurka y ante esto su hija no dudó en defenderlos de las explosivas declaraciones en su contra, como aquella en la que la actriz lo llamó "chichifo".

Apoyada por Rey Grupero, la actriz Cynthia Klitbo denunció a su expareja, Juan Vidal, por violencia psicológica y por los 4 mil 500 dólares que le debía. Aunque el actor dominicano saldó su deuda a su salida de “La Casa de los Famosos 2”, enfrentó fuertes acusaciones en las que su ex lo llamó “mantenido” y “chichifo”.

Te puede interesar: Niurka Marcos: Filtran presuntos audios de la vedette llamando "parásitos" y "mantenidos" a sus hijos

Romance entre Niurka y Juan Vidal. Foto: Instagram @niurka.oficial

En el polémico reality show el actor comenzó un intenso romance con la vedette cubana, quien lo defendió en todo momento y arremetió en contra de la villana de telenovelas llamándola “ardida” al asegurar que había comenzado un pleito legal debido al noviazgo que iniciaron.

"No es un mantenido"

Romina Marcos habló de la relación que tiene con el actor y del apasionado encuentro entre su madre, la llamada “Mujer escándalo”, y Juan Vidal de la que fueron testigos los fans de la vedette luego de que compartiera el video en redes sociales en donde se ve que se abrazan y besan.

“Con Juan súper bien, nos hemos visto tres veces a partir de que salió y se vieron y todo, pero la verdad es un tipazo, lo que nos ha demostrado a nosotros es increíble. Emilio ya lo conocía, ya hemos convivido con él”, dijo.

Te puede interesar: Entre lágrimas Niurka abandona LCDLF 2: "Dejé lo más honesto de mí"

En un encuentro con los medios fue cuestionada sobre el conflicto que sostuvo su madre con la actriz Cynthia Klitbo, aunque decidió mantenerse al margen aseguró que no es un mantenido como lo mencionó su expareja.

“En ese sentido no me voy a meter, porque no voy hablar de algo que no sé, que no me consta y ni siquiera es mi problema", añadió.

SIGUE LEYENDO:

Niurka ahora se lanza contra la grafóloga que la analizó; ella le responde que le falta sexo | VIDEO

Niurka y Juan Vidal: ¿qué es lo que dice el lenguaje corporal de los polémicos famosos? | VIDEO

Alfredo Adame defiende a Juan Vidal por pleito con Cynthia Klitbo: “Si la botó es por algo”