Lucero posa al natural; presume toda su belleza festejando sus 53 años

Este lunes 29 de agosto, el mundo del espectáculo se vistió de manteles largos gracias al festejo de cumpleaños número 53 de la cantante, Lucero, considerada una de las más famosas en México debido a su amplía trayectoria en la industria del entretenimiento.

En una fecha tan importante, la intérprete de canciones como "A través del vaso", "No me hablen de él" y "Vete con ella" no se olvidó de sus millones de seguidores en las distintas plataformas digitales al compartir una fotografía en la que demostró que luce más bella que nunca en su reciente cumpleaños.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para absolutamente nadie pues a los pocos minutos se volvió viral recibiendo un sin fin de "me gusta" y varios comentarios que le desean lo mejor en el nuevo año de vida que celebra este día.

Instagram/@luceromexico

Lucero presume su belleza en su cumpleaños

Hace unos momentos, en su perfil personal en Instagram, La Novia de América Latina presumió el gran festejo de cumpleaños que tuvo al compartir una imagen en la que luce sumamente contenta, provocando que los internautas la convirtieran en tendencia en la industria de la farándula.

En la publicación vemos a la también actriz de telenovelas junto a un delicioso pastel que trae puesto el letrero de "Feliz cumpleaños". Sin embargo, sus fieles seguidores quedaron impactados con la gran belleza que tiene a sus 53 años de edad.

Resulta que la cantante se dejó ver como muy pocas veces al presumir su hermoso rostro sin una sola gota de maquillaje demostrando que conserva todos sus encantos en su nuevo cumpleaños. La mayoría de los internautas coincidieron en que es de las famosas más hermosas en la industria de la farándula.

Instagram/@luceromexico

Lucero y su trayectoria en el entretenimiento

Desde muy temprana edad, Lucero Hogaza León -nombre verdadero de la famosa- inició su carrera en la farándula en películas como "Coqueta", "Delincuente" y "Fiebre de amor". Además colaboró en telenovelas como "Chispita", "Cuando llega al amor", "Alborada" y "Soy tu dueña".

En el mundo de la música, Lucero ha inmortalizado su nombre con varios discos que cuentan con sencillos que forman parte de las canciones más escuchadas en las distintas aplicaciones digitales de música. En los últimos meses ha incursionado en el género de banda, demostrando su incuestionable talento con el micrófono.

SIGUE LEYENDO

Desde la playa, Mariana Echeverría presume sus curvas en atrevido traje de baño | FOTO