Desde el avión, Yailin paraliza la red con sus curvas

Hace varios días que se busca esclarecer que paso realmente entre Yailin, conocida como la Más Viral y su esposo Anuel AA, con quien ya rompió la relación tras llegar contraer nupcias en junio de este año. Algunos medios de República Dominicana, donde nació la cantante, dan por hecho estaría embarazada. Ante esta acusación decidió apartarse unos días de las redes sociales para dejar dilatar la situación.



“Georgina Lulú, el cual es el nombre real de Yailín, la más viral está embarazada y eso es de felicidad y agrado. Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis. Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, señaló Gary Acosta, periodista de “Esto no es radio”.

Se han difundido diferentes rumores en redes sociales sobre la relación entre Anuel AA y Yailin. La polémica aumentó luego de que la joven cerrara su cuenta de Instagram hace unos días. Lo cierto es que regresó y lo hizo de la mejor manera y dejándole claro a sus fans que estaría bien y solo se estaba dando un respiro del internet.

Al parecer el regreso de Yailin se da por intermedio de stories de la red social de la camarita. Días atrás posteó algunas con música cantada por Anuel AA, lo que calmó las aguas, pero dejó aún más dudas, y recientemente repitió la operación, desde arriba de un avión, donde enloqueció a los internautas.

Yailin subió un video rumbo a partir a un nuevo destino y al estilo selfie, mostró que se la ve animada, pero sobre todo muy bella y con el glamour que la caracteriza, haciendo también foco en su cuerpo que es uno de los más envidiados del mundo.