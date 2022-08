Toma aire antes de ver cómo lucía la esposa de Marco Antonio Solís a los 39 años

Una de las parejas más afianzadas y queridas del mundo es la de Marco Antonio Solís y Cristian Salas, que desde que se casaron adoptó llamarse Cristy Solís, como se la conoce. Llevan 28 años juntos y a diario dan muestras de afectos que dan esperanzas en el amor. Sin embargo, como toda pareja han sufrido crisis.

Cristy Solís dio detalles de su matrimonio con Marco Antonio Solís. La esposa del cantante confesó que, aunque la felicidad ha sido una constante en su matrimonio, han tenido algunos “tropiezos”. En una entrevista para la revista TVyNovelas publicada en marzo dio detalles que pocos conocían de su relación. “Yo me siento completa con mi pareja, con un hombre que me ama, que me respeta, que siempre me da mi lugar y que es mi compañero de muchos momentos”, aclamó.

Cristy Solís y Marco Antonio Solís han tenido malos momentos en su relación.

A pesar de la unión que se profesan, Cristy compartió que en su matrimonio también hubo crisis. “No siempre han sido momentos bonitos a lo largo y ancho de 28 años de matrimonio, no voy a mentir”, dijo. Sin embargo de lo malo se aferraron y esto ha hecho su relación más fuerte y contó cuál es ha sido la clave para un matrimonio duradero: “ Que hemos encontrado a muy temprana edad el amor, la comprensión y la complicidad en muchos aspectos de nuestra vida”.

Recientemente Cristy Solís, que es muy activa en redes sociales, desempolvó el diario de fotos y posteo en sus historias de Instagram, una imagen de cuando tenía 39 años (actualmente tiene 51) y sorprendió a los internautas.

Cristy Solís hace 12 años. Fuente: Instagram.

En la fotografía de la red social de la camarita, Cristy Solís se luce con poses que hasta el día de hoy se hacen presentes, pero con una notoria mejoría en su cutis y postura, que no evitan que al día de la fecha siga siendo de las mujeres más llamativas y bellas del mundo de la web.