Tatiana se confiesa adicta a las redes sociales para sentir cariño de su público

Han pasado 38 años desde que Tatiana saltó a la fama al convertirse en el Rostro de El Heraldo de México, la plataforma que le permitió explotar su primera pasión: la música. Sin embargo, en estos años también ha trabajado como actriz y conductora, y aún fuera de la pantalla chica se mantiene vigente por internet.

“Soy adicta a las redes sociales, desde que salió YouTube tengo mi canal, hice lo mismo con Tik Tok y con todas las aplicaciones que salen, porque me mantiene cerca de mis seguidores. Me encanta leer sus comentarios, contestarles y hacer dinámicas en vivo. Me gusta que ahora es más fácil hablar con ellos y me permiten estar presente”, contó la intérprete.

Desde los 80 se lanzó como cantante pop y como en aquella época presentaba cada sencillo en los programas de televisión o radio, estaba constantemente ante las cámaras. Después se convirtió en una cantante infantil y durante cinco años tuvo su programa El espacio de Tatiana. Cuando lo sacaron del aire en 2001, sabía que no podía quedarse quieta, por eso su adicción a las redes, porque éstas le permiten salir de gira cada año. Incluso, ahora planea regresar al pop y las baladas, porque sus fans le piden cantar sus temas de los 80 y quiere complacerlos.

“Apenas estamos planeando todo para hacer un disco con mis éxitos en el pop, pero también con canciones nuevas. Esperamos que salga el próximo año. Me lo piden mucho, sobre todo los niños de esa época que ya crecieron y ahora quieren escuchar en vivo esos temas”, mencionó.

Este año regresó a la conducción en Azteca, 10 años después de presentar en esa televisora El Show de Tatiana, pero ahora con Masterchef Junior: “Tenía mucho tiempo sin tener la batuta, pero lo que bien se aprende no se olvida. Además, me gusta que el público me vea en otra faceta, que sepan que soy versátil y se sorprendan”.

Conectó tanto con la audiencia que de nuevo conducirá Masterchef, pero ahora la versión de las celebridades y está feliz de convivir con viejos amigos que ahora está conociendo como personas.

“Hay unas personalidades padrísimas que nos sorprenden con su habilidad en la cocina, pero lo más importante es que aquí no juegan los egos, ni su fama, sólo su talento en la cocina”, finalizó. El programa inicia esta noche.

