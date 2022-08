Ninel Conde conquista la red con sus curvas

Ninel Conde es una cantante y actriz que es apodada como ‘El Bombón Asesino’ y que gracias a su talento y carisma ha logrado conquistar a todo su público. En el último tiempo se ha convertido en una persona bastante activa en sus redes sociales y a través de su Instagram, conquistó a todos sus fanáticos a través de un video sobre el escenario en donde presumió sus increíbles curvas.

La carrera artística de Ninel Conde comenzó en 1995 luego de haber ganado el concurso ‘Señorita Estado de México’ y años más tarde se perfeccionó estudiando teatro, canto y técnicas de relajación. Ha trabajado por varias cadenas de televisión como TV Azteca, Televisa y Univisión donde sobresale sus participaciones en ‘Bajo un mismo rostro’, ‘Luz Clarita’, ‘Rebelde’, ‘Fuego en la sangre’, entre otros proyectos. En el año 2014 fue convocada para ser la presentadora de los Premios Lo Nuestro junto con William Levy.

Ninel Conde, actriz y cantante. Fuente Instagram @ninelconde

Más allá de la actuación, Ninel Conde es una destacada cantante y a fines de julio, anunció una colaboración junto con Lorenzo Méndez llamada ‘La vida es pa’ gozarla’. Sin embargo, la actriz de 45 años se habría ganado la enemistad de Chiqui Rivera, ex esposa del ex líder de ‘La banda el Limón’ quienes se divorciaron hace menos de un año. Las dos mujeres no se siguen en las redes sociales y no han mantenido ningún tipo de vínculo.

En su cuenta de Instagram, Ninel Conde tiene más de 5 millones de seguidores y allí se encarga de compartir no sólo lo referido a su trabajo como cantante, sino que se encarga de presumir su increíble figura. A través de una historia en la red social de la camarita, la actriz de 45 años elevó la temperatura luciendo sus curvas sobre el escenario, dejando sin palabras a todos los presentes.

En cuanto a la vida personal de Ninel Conde, tiene dos hijos, Sofía producto de su matrimonio con el actor Ariel Tech y Emmanuel, el hijo que tuvo con Giovani Medina. Con 45 años es una de las mujeres más hermosas del mundo y que sabe cómo cuidar su cuerpo y presumir sus curvas en las redes sociales.