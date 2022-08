El día que Arturo López Gavito le pidió trabajo a González Iñárritu para bolear sus zapatos

Arturo López Gavito, quien ahora es uno de los grandes críticos de La Academia, estrella de la televisión con sus propios fanáticos y un hombre de respeto en la industria musical, tiene una historia de éxito muy peculiar que pocas ha contado abiertamente al público, pero que sin duda deja grandes lecciones.

El ahora reconocido como el "Juez de hierro" por la dureza de sus críticas a los integrantes de La Academia que buscan ser cantantes profesionales, se presentó en una entrevista con el youtuber Nayo Escobar, a quien le confesó haber estado en el medio de una disyuntiva durante su adolescencia que finalmente lo llevó a pedir su primer trabajo.

En esa primera oportunidad llegó sin ninguna clase de experiencia y esperó por 5 horas a su ídolo, quien finalmente lo recibió. Entre todas las cosas que le propuso para poder entrar, fue la de bolear sus zapatos, pero finalmente Gavito fue aceptado para desempeñar otras tareas en el área de producción.

Créditos: Instagram / @algavito

"Padrísimo que me hubiera dado una audiencia, de que pudiera haber hablado con él y que hubiera yo salido con ese trabajo", es como recuerda López Gavito ese momento de intensidad.

Además de entrar como el tipo que escribía las noticias para los conductores de la radio, pero a mano, porque aprendió a escribir a máquina después, también tuvo la oportunidad de aprender sobre producción de programas radiofónicos, sobre la escritura de guiones y sobre entrevistas a las grandes estrellas o análisis a fondo de música del momento.

"Me cree mi propio trabajo, nadie me dijo qué hacer (...) nunca he sido una persona que se quede con una sola cosa, me gusta hacer malabares con la circunstancias, con los malabares, con la vida", dejó como enseñanza.

Créditos: Instagram / @algavito

Dentro de la estación de radio, además, convivió con gente como El Burro Van Rankin, con Martha Debayle y con dos de sus grandes ídolos, Martín Hernández, a quien llamó su gran mentor, pero también la persona que peor lo trató en su vida, y con Charo Fernández, a quien después volvió a encontrar.

Por otra parte, aseguró que un buen día decidió que no podía realizar dos cosas a la vez, así que abandonó la carrera de Comunicación para dedicarse a su pasión cien por ciento. Aunque su madre no estuvo de acuerdo en un principio, su padre le aconsejó que siguiera sus sueños por sobre todas las cosas.

Ahora, Arturo López Gavito tiene la atención de todo el público mexicano gracias a su perfeccionismo en La Academia, y ese carisma y apoyo del público lo llevaron a ser uno de los próximos protagonistas del reality Master Chef México que iniciará este fin des semana, el domingo 21 de agosto.

