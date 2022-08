DLD, maduros llegan al Palacio de los Deportes

Por dos décadas, DLD ha estado en la escena musical en México y muchos países, en los cuales han evolucionado, madurado, pero nunca perdido su ADN. Erik Neville, guitarrista de la banda, comparte a El Heraldo de México la emoción de regresar al Palacio de los Deportes esta noche, lugar que pisaron por primera vez hace siete años y que, sin creerlo, volverán a estar ahí.

“Es una locura. Durante siete años yo decía "difícilmente vamos a volver a hacer un Palacio de los Deportes", porque no es cualquier cosa, pero mira lo maravilloso que pueden salir las cosas, estamos haciendo nuestro segundo Palacio. Creo que es la culminación para una banda de rock de Latinoamérica”, declaró Neville, quien asegura que estar en este recinto no es fácil y menos para una banda de rock pues es un género que no es tan comercial ni está de moda.

"Por muchos factores es muy bonito que la gente empatice tanto con nuestra música y se sienta ese cariño de familia; estamos muy agradecidos y emocionados”.

DLD se presentará en el Palacio de los deportes

FOTO: Lesliee Medina

DLD inició en Satélite en los 90 y fue creciendo poco a poco, por lo que el sábado, todos los asistentes al evento verán “al DLD de todos, el que ha crecido con ustedes, al que hemos crecido juntos, el que hemos pasado por muchas generaciones, por muchas historias”, declaró el guitarrista.

“Nos sentimos más maduros, más conscientes, más golpeados también, con una pandemia de por medio, pero también más emocionados y más agradecidos”. Agregó también que si bien es un crecimiento natural, continúan con las mismas ganas de todo, “nos gusta hacer música, es lo que más disfrutamos y nos gusta mucho dar de guitarrazos, entonces creo que el ADN de DLD se queda para siempre”, explicó.

DLD se reencuentra con su público tras la pandemia

FOTO: Archivo

Van ocho discos publicados de DLD y entre todos estos, canciones como “Por Siempre”, “Estaré”, “Todo Cuenta” o “Mi Vida”, que son de las “movidas”, son las favoritas de la gente y, de acuerdo a Neville, es por el histórico ADN de la banda. “Hay muchas cosas que vas innovando con la tecnología, pero eres una banda de guitarrazo y, al final, el ADN de tu banda lo mantienes porque es lo que amas y como te expresas”, de acuerdo a Erik, que reconoció que lo único que va mutando son sus ganas de evolución musical y de buscar otras maneras de que se puedan expresar artísticamente.

Este 13 de agosto se presentan en el Palacio de los Deportes, y todos los boletos fueron vendidos, por lo que espera que el próximo año se presenten de nuevo, por todas las personas que no podrán ir este fin de semana.

