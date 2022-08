Ninel Conde impone estilo con la minifalda perfecta para mujeres mayores de 40 años

Ninel Conde se encuentra muy activa en las redes sociales promocionando sus próximos conciertos. La cantante de 45 años está pasando un gran momento a nivel artístico y sus fans la acompañan en cada nuevo paso.

En la actualidad, Ninel cuenta con más de 5.3 millones de fieles seguidores que apoyan con fervor cada uno de sus posteos. Sin dudas “El bombón asesino” es una de las celebridades más queridas de las comunidades virtuales.

Hace unas horas, Ninel Conde volvió a confirmar toda su belleza en las comunidades virtuales. La actriz compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del mundo. La oriunda de Toluca de Lerdo posó con una minifalda negra, un ajustado body blanco y bucaneras con detalles plateados. La artista complementó su look con su cabello semirecogido, un delicado make up y medianos aretes.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

“Mírate bien y recuerda lo valiosa eres. Cada vez falta menos mis amores, para vernos en el parque de Santa Anita en Los Ángeles.” fue el sencillo y promocional texto que escogió Conde de pie de foto para su mencionado y veraniego post en la popular red de la camarita.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

Esta mencionada publicación de la ex pareja de Giovanni Medina cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los ocho mil cien seiscientos corazones en tan solo horas. “Linda mi amor me encanta besito y bendiciones para ti”, “Ya siéntese señora, en la vida no es todo andar enseñando, cuando se acabe eso que serás” y “Que hermosa, muy bella. Guapa y preciosa. Quiero todo contigo. Besos bonita” fueron algunos de los mensajes que recibió la morocha.