Marcus Ornellas: Un trotamundos

Para el actor nacido en Brasil es importante tener un espacio para cada parte de su vida, pues si bien invierte gran cantidad de tiempo en su trabajo, también procura equilibrarlo con los periodos que pasa en familia. Y una de las actividades que más disfruta con su pareja Ariadne Díaz y con su hijo Diego es viajar; ya sea en la playa, en una ciudad, donde sea que estén la pasan bien, es por eso que lo escogimos como padrino de esta primera edición de EstiloDF Destinations, que busca presentar los destinos más espectaculares dentro y fuera de México, así como consejos y tips que ayudarán a todo viajero a disfrutar en grande de sus travesías.

Serch Ramírez para EstiloDF

Para esta aventura, Marcus tuvo que despegar de la tierra solo, pues su familia no pudo acompañarlo en la travesía que hizo en globo aerostático por Teotihuacán, una experiencia que buscará repetir con Ari y Diego. Ahorita tienes varios proyectos, cuéntanos… Así es, en México seguimos apoyando la promoción de Mujer de nadie, que ya termina este viernes 12 de agosto por Las Estrellas en Televisa, y en Estados Unidos por Univisión; además estoy en una serie que recién se estrenó, se llama Reputación dudosa, una tragicomedia de humor negro que está en ClaroVideo.

Tanto tú como Ariadne trabajan mucho, ¿cómo logran darse espacio para la familia? Tratamos siempre de irnos campechaneando, pero estos meses sí nos tocó trabajar a la vez en diferentes proyectos; yo terminé antes, entonces aprovechamos esas dos semanitas para irnos Diego y yo a Brasil.

Tratamos de encontrar esos espacios en las grabaciones para estar juntos, para disfrutar esa parte en familia. Puerto Vallarta se ha convertido en un lugar importante para ustedes como familia… Claro, de hecho, Ariadne creció en Puerto Vallarta, ella nació en Guadalajara, pero desde muy pequeña se fue a vivir a Vallarta con su familia y estuvo hasta los 18, cuando se vino a la Ciudad de México a estudiar actuación, a trabajar, y finalmente Ariadne es más pata salada que tapatía.

Son mitad ciudad y mitad sol, arena y mar? Sí, de hecho creo que el sol, la arena y el mar son de mi parte; aunque Ari creció en un lugar con mar, yo soy más adicto a la playa que ella; en mi caso, como no crecí en un sitio así, sino en el campo, me llama más la atención la playa, y con ella es al revés.

¿Qué lugares están en tu lista de pendientes? La Patagonia, Japón, China, Finlandia, Islandia, donde se ven las auroras boreales. Y de México conozco mucho, pero tengo muchas ganas de conocer un lugar que se llama Maruata, que está en Michoacán, es una playita muy poco visitada.

Eres apasionado de los autos, ¿te gusta hacer roadtrips? Sí, me encanta, de hecho tenemos planeado hacer un viaje en una casa rodante por Estados Unidos; también me gustaría hacer un viaje a Brasil o hasta Argentina desde México, obviamente es más peligroso, no sé si se pueda hacer en familia.