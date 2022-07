Jimin de BTS revela que sus compañeros "hablaban mal de él"

Jimin de BTS se ha desempeñado como bailarín y vocalista dentro del grupo K-Pop. A pesar de su fama mundial, no todo ha sido color de rosa en la carrera del idol surcoreano, pues hubo momentos oscuros que marcaron al cantante, uno de ellos fue el ser rechazado del grupo.

La banda cambió su alineación original, pero los actuales integrantes tampoco tenían asegurado su lugar. Jimin confesó que fue "rechazado" un par de veces, por lo que se esforzó en ganarse su posición para lograr debutar en el K-Pop. Incluso se dejó de hablar con J-Hope por un tiempo, debido a la presión a la que estaban siendo sometidos.

Sin embargo, algunas fans aseguran que tampoco fue bien recibido por sus compañeros. Jimin fue el último en unirse, además de mudarse de Busan a Seúl para vivir en los dormitorios. En una ocasión, reveló lo que sus compañeros de banda pensaban de él y así reaccionaron las fans.

¿No quería a Jimin en BTS?

Los integrantes de BTS han admitido que no fue nada fácil debutar, no solo por la situación financiera de su empresa, sino porque la presión era tal que no tenían asegurado su lugar. J-Hope estuvo a punto de renunciar, Jimin fue rechazado y al parecer, reveló que no hablaban bien de él.

Algunos de sus compañeros lo conocieron por primera vez al ver su audición, BTS alabó el talento para bailar de Jimin, pero el idol bromeó y aseguró que hablaban a sus espaldas y no pensaban bien de él. Esto lo ha dicho en almenos dos ocasiones, pero ARMY se ha encargado de aclarar que solo es una broma entre ellos y que los comentarios fueron sacados de contexto.

Otras creen que es normal no ser tan cercanos al inicio, pues en ese entonces no se conocían y el nivel de competitividad entre los idols que buscan debutar ejerce una gran presión. Las fans de BTS también han destacado que Jimin es uno de los integrantes más solidarios con sus compañeros, pues siempre los apoya en sus proyectos individuales.

