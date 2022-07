Desde la cama, Jessica Cediel paraliza la red con sus curvas

Jessica Cediel sufrió un accidente de tránsito, en Bogotá y se manifestó en redes sociales, donde tiene un enorme fandom. La presentadora de televisión colombiana hizo una especial petición al gobierno de su país. Primero relató en las historias de su cuenta de Instagram que se movilizaba por una de las principales vías de la ciudad cuando una de las llantas de su carro estalló.

Además, según indicó Cediel, lo que ocasionó el daño en su automóvil fue el mal estado en el que se encuentra la carretera. La actriz y modelo de 40 años, aseguró que logró salir de esa situación gracias a la ayuda de su hermano. “Por favor, señor gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea. Inviértanle a la malla vial del país, pa’ que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto”, añadió en Instagram refiriéndose a Iván Duque y a su sucesor, Gustavo Petro.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram.

Como manifestó Jessica Cediel salió ilesa gracias a su hermano quien logró arreglar el daño en el carro. Ella tuvo que apartarse de la situación debido a la situación médica que vive. “Estamos aquí al lado. Gracias a Dios, mi pap�� nos enseñó a despinchar, está mi hermano dándole. Pero yo en esta situación no le puedo colaborar, porque no puedo hacer fuerza y no me es fácil agacharme”, contó.

Por otro lado, ya dejando de lado lo que fue el susto vial, Jessica Cediel demostró que es de las mujeres más hermosas del mundo con ya cuatro décadas vividas. En su cuenta de la red social de la camarita, subió una serie de fotos desde la cama.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram.

A lo largo de las cuatro fotos que Cediel subió a su feed, se la ve radiante con una musculosa negra y el cabello suelto que tanto enloquece a sus millones de seguidores. La publicación posee casi 100 mil likes y cientos de comentarios que le hacen saber que los tiene perplejos a todos.