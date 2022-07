Maribel Guardia luce coqueto look en el color de temporada y se confirma como la más bella a sus 63 años

Maribel Guardia se coronó como fashionista y amante de las tendencias, pues en su más reciente publicación en Instagram se lució con un coqueto look en el color de temporada con el que además de presumir su curvilínea silueta se confirmó como la más bella a sus 63 años.

Guardia cumplió años el pasado mes de mayo, y al igual que otras famosas como Olivia Collins y Lourdes Munguía, presume una figura esbelta y trabajada como hace unos años, cuando conquistó y se dio a conocer en el mundo del espectáculo, ganando fama en el llamado Cine de Ficheras.

Maribel Guardia se luce en el color de temporada

La actriz y cantante, originaria de Costa Rica, dejó ver que es una amante de la moda, pues en su cuenta de Instagram, donde la siguen 7.7 millones de fans, presumió el conjunto perfecto para brillar en verano, pues se trata de un pantalón con blusa tipo ombliguera en color lavanda, el tono que reina en la temporada.

La actriz se luce en el color de temporada. Foto: IG @maribelguardia

En las instantáneas que Maribel compartió con sus millones de fans, se le puede ver posando con mucho estilo desde el balcón de su lujosa residencia. Vistiendo un look moderno y juvenil con el que sin duda resaltó su belleza y figura tan admirada, pues a sus 63 años deslumbra con su silueta de veinteañera.

"Nada vuelve a ser lo mismo dos veces, ni las personas , ni la vida , ni el amor. #feliz #miercoles #look", escribió la cantante para acompañar la imagen en la que ha recibido cientos de comentarios y mas de 10 mil "me gusta", demostrando que la edad no es impedimento para lucir sensual y con lo mejor de las tendencias.

La guapa actriz inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume atrevidos looks, como los atuendos para hacer ejercicio con los que deja ver su marcado y trabajado abdomen.

Maribel presumió su curvilínea figura en un moderno look. Foto: IG @maribelguardia

