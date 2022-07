Sandra Echeverría: Un sueño hecho realidad

Esto es tangible en su nueva producción discográfica, Ya llegó la Echeverría, con siete temas que dejan claro el discurso de Sandra, en donde explícitamente se muestra como una mujer empoderada a la que se le dan bien las rancheras con mariachi.

Pero eso no es todo, ya que este EP es tan sólo la primera parte de un álbum de larga duración que sigue preparando, es decir, vienen más temas tanto de su autoría como de otros compositores con los que ha logrado una conexión. A la par de la música, Sandra continúa con su faceta de actriz y en breve estrenará María Félix, La Doña, serie basada en una investigación periodística y testimonios de las personas más cercanas a la diva del cine mexicano.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Cómo definirías tu nuevo EP? Representa muchos años de tener ese sueño de poder sacar música, de haber encontrado un equipo que confiara en mí; no es fácil dar un salto de una carrera a otra, y no es que me inventé como cantante, llevo arrastrando la música desde que tengo 9 años, fue mi primera pasión en la vida. Para mí es un sueño hecho realidad.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Cómo elegiste las canciones que quedaron en la producción? Había una lista muy grande de canciones, yo había escrito varias, pero aparte nos mandaron otras de compositores espectaculares, y obviamente el chiste era que se quedaran las mejores.

Siempre estoy abierta a recibir temas maravillosos, tenemos canciones tan increíbles que en lugar de haber hecho un disco de 10 tracks, al final decidimos hacer un álbum de 14.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

Tu música es de empoderamiento femenino, ¿es intencional o simplemente es reflejo de lo que eres? Crecí cantando música ranchera que era súper potente, de mucha fuerza feminista, escuchaba a Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Lola Beltrán, Aída Cuevas, Ana Gabriel, a todas estas exponentes maravillosas que siempre cantaban con mucho dolor y pasión, pero también con mucho empoderamiento, y para mí eso era importante.

Nunca he querido hacer el personaje de una mujer débil ni en la actuación ni en la música, para mí es fundamental dejar un mensaje, y también siempre dejar a la mujer muy en alto, una mujer que se ama, que pone límites y que al mismo tiempo se divierte. Escucho un mariachi y se me pone la piel chinita. Me apasiona esta música desde que tenía 9 años porque a mi abuelita le encantaba, me recuerda mucho mi infancia cuando iba con ella todos los domingos y siempre me tenía una nueva cantante de ranchero.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

Como vio mi pasión, me empezó a regalar cancioneros mexicanos y así fue como empecé a crecer mi catálogo y todos los domingos yo les cantaba. Creo que el género ranchero no se puede improvisar, es un género con el que tienes que vivir y con el que tienes que crecer cantando.

¿Escucharemos alguna de tus canciones en María Félix, La Doña? No, como todo es instrumental, realmente no quise meter mucho la mano para no estropear el plan de los productores, la verdad la música está espectacular. La serie los dejará con la boca abierta, se los puedo asegurar…