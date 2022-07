Evelyn Guijarro es la más hermosa de Exatlón México; presume figura en coqueto bikini | FOTO

Una vez más, la guapa atleta de Exatlón México, Evelyn Guijarro se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir una fotografía en la que presumió su escultural figura en un pequeño bikini que le quedó a la perfección.

Después de brillar en varias temporadas del reality show de TV Azteca, la destacada atleta se convirtió en una de las favoritas en las plataformas digitales y para muestra de ello son los más de un millón de fans que tiene en Instagram.

Fue precisamente en esta plataforma digital en donde la influencer sorprendió a todos al subir una imagen presumiendo su envidiable figura como muy pocas veces, pues se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Instagram/@evelynguijarro

Evelyn Guijarro presume su belleza

Hace unas horas, "Sniper" -apodo que adoptó en las playas de República Dominicana- compartió una fotografía que a los pocos minutos se volvió viral ya que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y su envidiable abdomen.

En la imagen vemos a la integrante del equipo azul en Exatlón México posando de pie mientras disfruta de un hermoso paisaje que incluye una refrescante alberca; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look que mostró la famosa.

Resulta que Evelyn Guijarro se consagró como las más bella en Exatlón México después de modelar un bikini color negro con una blusa en color vino; los fans aseguraron que tiene una gran figura, posiblemente de las más envidiables en la historia de la competencia.

Como era de esperarse, la publicación de la atleta no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos sumó más de 21 mil "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo hermosa que luce con ese tipo de looks.

Instagram/@evelynguijarro

