"Son unas manzanas podridas": Lola Cortés critica a los alumnos de La Academia tras participación de Santiago

Este domingo 17 de julio La Academia le regaló a sus fanáticos un concierto lleno de energía, talento y demasiada polémica que dividió opiniones.

Y es que en la recta final del programa el participante Santiago Domínguez salió al escenario para interpretar "La Camisa Negra", una canción del cantante colombiano Juanes.

Luego de la participación del joven chilango, el conductor Yahir pidió a la producción difundir un video donde se aprecia a un grupo de compañeros compartir su opinión sobre Santiago.

En las imágenes se escucha a los académicos asegurar que Santiago es una persona que presuntamente ha sido favorecida por los jueces, esto a diferencia de las que ellos reciben.

A lo que los jueces reaccionaron y Lola Cortés se lanzó contra los participantes por sus decisiones.

"Me parece que ustedes han caído en una soberbia enorme, me parece horrible que se comporten así con respecto hacia su compañero. Ustedes no han sufrido hambre, no les ha tocado cantar en la calle, no han sufrido una crisis de pensar que pese a tener 40 años de carrera, deben cantar en los camiones para seguir. En esta industria, lo que hacemos para que todo tenga un equilibrio, es acabar con las manzanas podridas", declaró Lola Cortés