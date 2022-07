Amiga Mía: Esta es la historia detrás del gran éxito de Alejandro Sanz

Sin duda alguna, una de las canciones más famosas a nivel mundial y que por lo menos alguna vez en tu vida la has de haber cantado o por lo menos escuchado es la de “Amiga mía”, éxito que interpreta el guapo español Alejandro Sánz y que fue lanzado en el año de 1997.

Bien dicen por ahí que detrás de todo gran éxito se esconde una poderosa historia y esta no es la excepción pues en esta composición Alejandro Sanz expone una historia de un amor no correspondido, pero no fue precisamente algo que él vivió, sino más bien fue un espectador en esa historia que se convertiría en uno de sus más grandes éxitos.

La historia detrás de “Amiga Mía”

Es en redes sociales en donde circula un video con la explicación de la historia de esta gran canción, aunque cabe recordar que tanto Alejandro Sanz como el productor de dicho tema Miguel Ángel Arenas ya han contado esta historia un par de veces.

Y es que Alejandro, escribió el tema “Amiga Mía” inspirado en su camarada Irene Chamorro quien estaba profundamente enamorada del compositor Antonio Flores.

Tal y como lo cuenta la primera parte de la canción, Alejandro todos los días escuchaba a Irene hablarle del gran amor que sentía por Flores, pero sobre todo como buen amigo trataba de darle un consejo de amor, todo esto inspiró al español y comenzó a escribir lo que a diario vivía a lado de Irene y ese amor no correspondido que le era narrado.

Fue entonces que Alejandro decidió mostrarle a Irene las primeras estrofas de su nueva canción inspirada en la tragedia amorosa que vivía su gran amiga, pero ésta no tuvo la mejor de las actitudes pues sorprendentemente se enojó pues para ella el famoso cantante utilizó su dolor para crear algo comercial por que “era su trabajo”.

Tras la reacción de Irene Chamorro a la canción que Alejandro Sanz le había comenzado a componer, éste decidió integrar en la segunda parte del tema una disculpa es por eso que hemos cantado una y mil veces la parte que dice:

“Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora. Pero, perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, ésta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma”

Afortunadamente y con el paso de los años, ahora Irene cada que escucha el tema que su gran amigo Alejandro Sánchez a quien conocemos como Alejandro Sanz lo hace con un gran cariño y emoción pues recuerda una gran etapa en su vida.

SIGUE LEYENDO:

Esta fue la reacción de Alejandro Sanz tras enterarse de la mención de Bad Bunny en su disco

La puertorriqueña Kany García cumple su sueño y canta al lado de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz: 5 FOTOS de su juventud con las que supera a Chayanne como el "papá de México"

bmz