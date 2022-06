Andrea Legarreta: Así fue el día que rechazó una cita con Luis Miguel

La vida amorosa de Andrea Legarreta es uno de los temas que más interés genera entre los seguidores de la bella conductora del programa “Hoy” y es por ello que en esta ocasión recordaremos cómo fue su breve y fallida historia de amor con Luis Miguel pues la también actriz se dio el lujo de rechazar al “Sol de México” por un increíble motivo que la hizo arrepentirse con el paso de los años.

Andrea Legarreta no ha tenido reparo en dejar más que claro que Erik Rubín es el único y más grande amor de su vida, sin embargo, antes de casarse con él ex Timbiriche tuvo un par de romances, además, también se sabe que pudo haber tenido una historia con Luis Miguel, sin embargo, la compañera de emisión de Galilea Montijo lo rechazó.

Esta fallida historia de amor de Andrea Legarreta fue relatada por ella misma durante una entrevista con Adela Micha realizada en el 2018 y en ese entonces ya habían pasado alrededor de tres décadas de aquel momento.

Andrea Legarreta es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula. Foto: Especial

En el triste relato de “La Juez de Caramelo”, como le dicen a la conductora en el reality show de “Las Estrellas bailan en Hoy”, señaló que desde que era una niña había “babeado” por Luis Miguel, debido a que, al igual que a miles de mujeres, le parecía encantador, no obstante, nunca hubo un acercamiento entre ambos que diera pie para algo más y todo quedó en un simple amor de infancia imposible de alcanzar.

Durante su adolescencia Andrea Legarreta ya comenzaba a destacar dentro del mundo de la farándula y rápidamente se convirtió en una de las mujeres más atractivas del gremio artístico por lo que comenzó a llamar la atención de diferentes galanes incluyendo al propio Luis Miguel con quien en esa época coincidió en un restaurante de Acapulco, Guerrero. La conductora recordó que el intérprete de “La Incondicional” fue muy atento con ella y su familia pues se acercó a saludar y a socializar durante algunos minutos para después retirarse a su mesa.

Luis Miguel nunca ha hablado sobre este episodio de su vida con Andrea Legarreta. Foto: Especial

Andrea Legarreta señaló que antes de que se retirara del restaurante, Luis Miguel envió a una persona de su equipo de seguridad para invitarla a una cena en la casa del cantante, sin embargo, ella lo rechazó sin pensarlo debido a que en ese momento tenía novio y no estaba interesada en conocer a alguien más, pese a que fuera su ídolo y gran amor de infancia. Cabe señalar que la conductora de “Hoy” se arrepintió de esta decisión pues más tarde rompió su relación con su novio, de quien solo se sabe que se llamaba Eduardo pues este le fue infiel.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho, yo dije ‘¿por qué voy a salir?’ aunque sea a cenar, ya después quién sabe que…’ pero aclaro, no te digo que me haya propuesto nada (Luis Miguel), para que no se malinterprete, pero dije ‘tengo novio, no, muchas gracias, no puedo’ y con los años este novio me puso los cuernos” recordó entre risas Andrea Legarreta, quien reconoció que de haber aceptado dicha invitación su vida pudo haber sido muy diferente, no obstante, reiteró que sigue estando muy enamorada de Erik Rubín con quien lleva 22 años de feliz matrimonio.

