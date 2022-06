Netflix: "Yo soy Betty, la Fea" y TODAS las series y películas que salen del catálogo en julio

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y ahora una de las peores noticias relacionadas con Netflix ha sido confirmada, y es que para pesar de muchos mexicanos que fervientemente mantuvimos a la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" siempre entre lo más visto, la plataforma ha decidido sacarla se su catálogo en julio.

La historia que se estrenara en el ya lejano 1999 por la señal de RCN Televisión y que posteriormente le diera la vuelta al mundo y provocara que se produjeran decenas de versiones, tiene los días contados en la plataforma con sede en Los Gatos, California. Si eres de esos pocos que no la han visto debes meterle turbo ya que se va el 10 de julio.

Aunque Netflix no dio más detalles sobre el porqué de la salida de la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello; fue un presentador de Teleantioquia, Carlos Ochoa quien destacó que se debe a un tema entre RCN Televisión, Caracol y la empresa estadounidense.

“RCN Televisión tenía todos sus productos en Netflix, pero un día Caracol Televisión tocó a la puerta y les dijo: ‘señores de Netflix, nosotros podemos producir novelas, series y muchas otras cosas’, entonces ambas compañías hicieron una negociación. Ante eso, RCN dijo ‘no más’ y sacó todas sus producciones, entonces esa fue la primera vez que salió ‘Betty, la fea’ del catálogo”

¿Qué más sale de Netflix en julio?

Robin Hood, primero de julio

Sugar Rush, dos de julio

The Perfect Picture: Ten Years Later, dos de julio

Cristina, tres de julio

Shopkins: World Vacation, cuatro de julio

Yo soy Betty, la fea, 10 de julio

Yo-kai Watch, 11 de julio

Real Detective, 11 de julio

PILI Fantasy: War of Dragons, 11 de julio

Anohana: The Flower We Saw That Day, 14 de julio

Angel Beats, 14 de julio

Dawson Creek, 14 de julio

God Eater, 14 de julio

Granblue Fantasy: The Animation, 14 de julio

Scream, 16 de julio

La fiscal de Hierro, 17 de julio

Heidi, bienvenida a casa, 24 de julio

*Pueden incluirse más títulos

SEGUIR LEYENDO

Netflix tiene la película más conmovedora que te llevará a pensar en la represión de la familia | TRÁILER