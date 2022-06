Esta es el motivo por el que Ángela Aguilar se enfureció en una transmisión en TikTok

El mundo de la web no deja de sorprendernos. Las nuevas y viejas funciones son un colapso constante en las vidas de los usuarios. Hay que aceptarlo, a pesar de que muchos ya sabemos cómo funcionan ciertas redes sociales, cuando llegan nuevas plataformas es un tanto complicado entenderlas todas. Algo así le pasó a Ángela Aguilar cuando al hacer un vivo en su TikTok sufrió un momento bastante incómodo.

Ángela Aguilar, que en lo musical es profesional, no está muy familiarizada con la app china, que cuenta con una función para que la persona reciba dinero cuando está transmitiendo. Este dinero se trata del que se da a través de "regalos" digitales y cada uno de ellos tiene un costo específico. Para adquirirlos, la gente paga un costo real por ellos.

Ángela Aguilar posando.

Sin embargo, como una forma de agradecer o reconocer el trabajo de los creadores de contenido, los usuarios suelen enviar este tipo de detalles a sus artistas en retribución por el tiempo que están pasando con ellos. Sin embargo, de esto no tenía idea Ángela Aguilar, quien al final terminó regañando y suplicando a sus seguidores.

Estas donaciones se pueden dirigir a una cuenta de PayPal o una cuenta bancaria, pero Angelita no tenía idea de este tipo de acciones en la plataforma. "No me manden dinero, por favor. Esto no es para que me manden dinero, no quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido. No sé cómo parar esa función", comentó Aguilar.

Ángela Aguilar incluso pidió ayuda a su hermana mayor Aneliz para que le dejaran de mandar rosas, gorras, reacciones y toda clase de reacciones que sus fans decidieron enviarle. La cantante provocó muchas risas entres sus seguidores porque le comentaron que "se dejara consentir y querer"; pero ella simplemente quería compartir tiempo con sus fanáticos.