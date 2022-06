31 Minutos: Conoce estas 11 curiosidades del noticiero más famoso del mundo

El 15 de marzo de 2003 es una fecha que los chilenos jamás olvidarán y es que a sus televisores llegó un concepto periodístico único donde el humor es el ingrediente principal; las noticias les llegaban de la mano de personajes singulares que conquistaron sus corazones y el de toda Latinoamérica: 31 Minutos.

Este programa que destaca por ser un verdadero noticiero, pero con un concepto un poco más infantil, enamoró a todo aquel que lo vio. Por si fuera poco con el paso de los años grabaron varias canciones que a la fecha siguen siendo coreadas y bailadas. Tal fue su éxito que en México se le rindió un homenaje con artistas del momento.

El famoso noticiero 31 Minutos, que también tiene una película, goza de personajes como Tulio Triviño, el conductor principal, Juan Carlos Bodoque, el reportero tramposo y dicharachero, Juanín Juan Harry, el productor mal pagado, y otros más como Mario Hugo, Policarpo, Calcetín con Rombos Man, Huachimingo y Guaripolo le dieron un toque único al programa.

11 curiosidades de 31 minutos

Al ser un programa exitoso que nació prácticamente con la llegada del nuevo milenio, es natural que tenga secretos y curiosidades. En el caso de la segunda, la fan page de la televisora que transmitió 31 Minutos en México se dio a la tarea de recolectar 11 datos que pocos conocían.

1. Los creadores (Pedro Peirano y Álvaro Díaz) son periodistas de profesión, además de reproducir situaciones que vivieron en la vida real, también pusieron cosas que les hubiera gustado ver en un noticiero cuando eran niños.

2. El "Policarpo Top Top Top Award" es ganado por Tulio Treviño, con su canción "Yo nunca vi televisión", que ni siquiera estaba entre las nominadas.

3. La serie fue adquirida para transmitirse en la televisión japonesa.

4. Varios episodios duran realmente 31 Minutos.

5. Aunque ningún peluche fue lastimado durante la grabación del video "Mi equilibrio espiritual", doce personas si lo fueron.

6. La marca de televisión que anuncia El Tío Horacio en su viejo programa televisivo es Panashiba (mezcla de Panasonic y Toshiba).

7. Se hace un homenaje a Chespirito en los créditos del episodio "La Gotera".

8. A diferencia de lo que se ve en el video "Mi muñeca me habló", la que canta no es la títere de peluche, sino la muñeca de plástico (aclarado por ella misma).

9. El tono del celular de la novia de Tulio Treviño es la canción "Bailan sin César".

10. Tanto el canal Once (México) como Nickelodeon censuraron el capítulo "Mugre", donde el líder espiritual es bañado con esponjas por varias chicas en una tina.

11. Chascoberto hace una versión spanglish de su canción "Me cortaron mal el pelo", en la entrega de premios del Ranking Top.

¿Conocías alguna de estas curiosidades?

