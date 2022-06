Curvy Zelma enciende la red en el bikini perfecto para disfrutar el verano | FOTO

Este martes por fin inicia el verano, la temporada preferida de mucha personas, aunque desde hace semanas las famosas han conquistado la red con las mejores tendencias de la temporada y entre ellas destaca Curvy Zelma, quien se ha convertido en todo un referente de la moda para todas las mujeres que aman presumir sus curvas, siempre portando el mejor estilo y para la ocasión la guapa conductora dejó ver cuál es el bikini ideal para usar en la próximas vacaciones o en una escapada a la playa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, presumió el bikini de dos colores que será sensación esta temporada veraniega por llevar los tonos favoritos del momento, como es el caso del blanco y del celeste, mismos que lucen magníficos en todos los tipos de pieles, desde las que frías hasta las cálidas e incluyendo las neutras.

Como adelantábamos, la guapa conductora de "Venga La Alegría" se ha convertido en todo un referente de la moda, por lo que este look en bañador ya causó furor en la red y sus miles de seguidores no han dejado de llenarla de elogios entre los que destacan comentarios como "eres espectacular", "eres perfecta" y "siempre tan preciosa".

Lo que más causó sensación entre sus fanáticos fue el modelo del bikini, ya que se trata de un diseño de dos piezas en colores opuestos, pero que a la vez se complementan y que sólo Curvy Zelma es capaz de presumir con el mejor estilo; se trata de un top de tirantes y con escote en forma de corazón, ideal para las mujeres con mucho pecho. Por otro lado, también destacan unas bragas celestes de tiro alto que dejan al descubierto el ombligo.

Este es el bikini perfecto, según la cantante. (Foto: IG @curvyzelma)

Esta última prenda también tiene algo que enamora a todos y es que las cintas que tiene a los costados permiten ajustarla a la altura del cuerpo deseada para no perder el estilo y mantener ese toque coqueto que siempre se busca al usar trajes de baño durante la temporada del verano.

Cabe destacar que aunque esta publicación causó furor en la red, es uno de los recuerdos de Curvy Zelma, pues al compartir un video con un contoneo de caderas para presumir su figura, pidió "regrésenme". Asimismo, en la publicación destaca una de las canciones favoritas de la temporada, "Me fui de vacaciones" de Bad Bunny con la que la también cantante y ex participante del programa "Survivor" bailó con una mano en la cabeza, para jugar sensualmente con su melena negra.

Esta no es la primera vez que Curvy Zelma sorprende en la red con un bikini, pues en más de una ocasión ha demostrado que no sólo tiene el mejor estilo a la hora de vestir todos los días, sino también en sus exclusivas vacaciones a la playa, en donde siempre luce los bañadores más hermosos y favorecedores. Por supuesto, algo por lo que también se ha coronado como la reina de Instagram es que siempre agrega accesorios como en el siguiente look en el que un collar dorado contrastó con el blanco del bañador.

Curvy Zelma ha impuesto tendencia con sus bikinis. (Foto: IG @curvyzelma)

SIGUE LEYENDO

Curvy Zelma deleita con solo una camisa y mirada de impacto | FOTO

Curvy Zelma conquista Instagram con su poderoso mensaje de amor propio

Curvy Zelma de cátedra de estilo para chicas plus size en coqueto bikini blanco