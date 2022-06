Eduin Caz: Polícia de la CDMX ayudó al cantante para poder llegar al Karol G en medio de la tormenta por granizo | FOTO

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme hizo del conocimiento de sus seguidores que estuvo entre el público durante el concierto de Karol G en la Ciudad de México, según las publicaciones en sus redes sociales todo el desarrollo del recital el joven la pasó increíble, pero llegar hasta la Arena Cuidad de México fue toda una odisea.

El cantante de música regional mexicana tuvo que pedir raite a un oficial de policía, es que debido a la tormenta de granizo que hubo en la ciudad le era imposible desplazarse.

El intérprete de temas como “El amor no fue pa´ mi”, “El Toxico”, “Me cansé de amarte” y “Duele tu abandono” compartió una fotografía en modo selfie y escribió lo que había pasado.

“Primero que nada llovió como si no hubiera un mañana y estaba todo cerrado por el granizo. Me subí a la moto de un señor policía al cual le agradezco y así me fui de raite”, externó el musico de origen sinaloense, pero que se empezó su sueño de Grupo Firme en Tijuana, Baja California.

Solo fue ese rato de angustia el que vivió Eduin, ya que después disfrutó de todas las canciones que “La Bichota” compartió desde el escenario, bailó y hasta se puso una peluca en tono azul simulando el cabello de Karol G.

El vocalista de Grupo Firme ya había asistido con anterioridad a eventos de la colombiana, en una ocasión fue junto a su esposa Daisy Anahy y en otro momento la vio cuando ambos se presentaron en el Festival Coachella que se celebró en abril del 2022 y del que los dos formaron parte.

Cabe recordar que Eduin Caz no es fanático de Karol G desde hace poco tiempo, ya hace bastantes meses que sigue su música de lleno y también tiene un cover que canta en sus conciertos, se trata del tema “Tusa” que interpreta desde el regional mexicano.

