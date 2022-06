Alejandra Guzmán se hace cambio de look, opta por el corte de moda y el resultado es catastrófico

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Alejandra Guzmán, luego que la cantante impactó en redes con un radical cambio de look que dejó boquiabiertos a muchos, ya que el catastrófico resultado no fue del agrado de muchos, por lo que una vez más la famosa fue objeto de críticas y de burlas por apostar a una imagen tan arriesgada de la que aseguran, "ya no es adecuada" para sus 54 años de edad.

Este fin de semana Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram un video en el que presumió su cambio de look con el que se olvidó de su corte Bob largo y con fleco, para adoptar el corte de moda preferido del verano, el Pixie largo; sin embargo, para darle su estilo personal que por décadas la ha caracterizado, lo lució rapado de los laterales y con una tipo mohicana que no fue del agrado de muchos de sus fanáticos.

A lo largo del video se ve a la intérprete de "Yo te esperaba" en la estética con su melena larga muy despeinada y tras enseñar la lengua a la cámara, el estilista comienza a dividir el cabello para comenzar a rapar los laterales y dejar el cabello largo en la parte superior de la cabeza. Tras realizar los corte necesarios, el pelo largo cae hacia ambos lados y deja a la famosa irreconocible.

Por supuesto, al realizar el peinado con ayuda de una secadora, crema para peinar y un cepillo, el resultado catastrófico deja ver una mohicana peinada hacia arriba y con gran parte de la melena cayendo sobre la frente para no dejar de estar a la moda, pues este 2022 una de las tendencias preferidas para cortes de cabello es usar un flequillo, algo de lo que Alejandra Guzmán no se quiso perder en esta ocasión.

Durante el final del video, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán presume el corte de moda desde diferentes ángulos para dejar ver la parte rapada y lo desenfadado del pelo largo. Además, para demostrar que su estilo es cien por ciento rockero, posó para la cámara mostrando la lengua y haciendo señas de paz y cuernos.

"Cambio de look!!!! Pupy rocks", escribió para acompañar el video de su sorprendente transformación que ya suma más de 177 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Como adelantábamos, el resultado fue considerado como catastrófico para muchos de los seguidores de Alejandra Guzmán, quienes no dudaron en expresar su opinión y hacerle ver que el nuevo corte no le favorece, además que ya no es el adecuado para una mujer madura.

"No cualquiera se atreve", "te va mejor el cabello largo", "no me gusta" y "hay cosas que no te quedan, tienes 50 años por favor acepta tu edad" son algunos de los comentarios de la publicación.

