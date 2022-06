Esta es la razón por la que Silvia Pinal tiene un "crush" con Luis Miguel: VIDEO

Silvia Pinal, como estandarte principal de la Dinastía Pinal, es una mujer que da sus afectos a quienes realmente considera que lo valen. Nunca ha dudado en precisar que si Frida Sofía, su nieta e hija de Alejandra Guzmán, no la llama, pues ella tampoco le llamará. Y tampoco es un secreto que una de sus personas favoritas y quien sí la procura es Michelle Salas, su bisnieta e hija de Stephanie Salas, a quien precisamente vio estos días porque está en la CDMX.

Ante esto, doña Silvia Pinal tiene un gran "crush", hay un hombre que cada que se lo mencionan le saca una sonrisa y ella, tan sincera como es, no duda en indicar que le quiere y mucho a la espera que él se torne hacia ella con alguna expresión de afecto.

Este hombre es Luis Miguel, sí, el padre de Michelle Salas.

Con toda honestidad y sin tapujos, Silvia Pinal habló hace un tiempo de Luis Miguel, a quien sinceró le tiene mucho afecto.

"Él (Luis Miguel) nunca me contesta, porque es muy grosero (ríe). Yo siento que a él le da pena, yo siento que a él le da pena, pero yo lo quiero y él sabe que yo lo quiero", comenta Silvia Pinal sobre el cantante.

Luego de esto, recordó las razones por las cuales le adora, ya que le conoce desde que era muy pequeño y ahí fue cuando creó un lazo fuerte hacia él.

"Él (Luis Miguel) era de este tamañito (señala con sus manos el tamaño de un bebé) cuando el doctor, que era una gente que lo cuidaba y el doctor nos lo llevaba y era una cosita de este tamaño. Conforme fue creciendo fue llegando a esa casa y desde entonces lo conozco, lo quiero y él sabe que cuenta con nosotros (La Dinastía Pinal)", precisó la señora Pinal.

Tras indicar que la carrera de Luis Miguel le impide ser un hombre normal y admitir que le encanta, pero no piensa nunca trabajar o cantar a lado de él, doña Silvia Pinal remató que ella sabe que él la quiere mucho y sinceramente, por lo cual es feliz si sabe que Luis Miguel está sano y bien.

"Yo sé que él nos quiere, yo sé que él a mí me quiere y con eso me basta. Él sabe que ahí existe una relación de amor y de lealtad y con eso me basta", culminó.