Mariana Echeverría desbanca a Mariazel en mini short y revela el mejor truco para lucir piernas de infarto | VIDEO

Mariana Echeverría se ha ganado el cariño del público por su carisma, belleza y gran estilo para vestir, el cual muestra cada día en "Me Caigo de Risa", donde presume piernas de infarto y sus mejores looks, como los coquetos mini shorts con las que desbanca a su ex compañera Mariazel, quien también es admirada por sus atuendos.

Para muchos, Mariana se ha convertido en la reina de los looks de mini, pues da cátedra de moda y muestra la mejor forma de llevarlos y lucir sofisticada, ya que desde hace tiempo la hemos visto combinarlos con saco y tacones, dándole a su outfit un toque glamuroso.

Mariana Echeverría revela el truco para lucir piernas de infarto

Fue este jueves cuando Echeverría fue víctima de una travesura de Facundo, quien tomó su teléfono mientras ella aplicaba bronceador en crema en sus piernas, un gran truco para que esta y otras partes del cuerpo luzcan más tonificadas y con mayor firmeza.

Mariana muestra el mejor truco para presumir piernas de infarto. Foto: IG @marianaecheve

Y aunque Mariana pudo borrar la historia que el conductor publicó desde su cuenta de Instagram, decidió dejarla y sólo colocó la leyenda: "No dejen su celular sin contraseña", demostrando que tomó la travesura de Facundo de la mejor forma, pues hasta posó muy sensual para la cámara cuando se dio cuenta que la grababan.

Fanny Mariana Echeverría Osnaya, nombre completo de la conductora y actriz, cumple años este viernes 10 de junio, y lo hace en uno de sus mejores momentos, pues aunque reveló que le hubiera gustado recibir la noticia de un embarazo, actualmente es una de las famosas más queridas en la pantalla chica.

Sin duda, la también actriz se ha convertido en un referente de estilo, siendo los looks cortos, en minifalda y mini short los favoritos de sus fans, como lo demostró con el coqueto look que dejó ver en el video, en el que se observa que combinó su coqueta prenda corta con un saco rosa y tacones del mismo tono.

MIRA EL VIDEO: