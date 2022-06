Así reaccionó Adria Arjona a las muestras de cariño en los recitales de su padre

Ricardo Arjona es, hace décadas, uno de los cantantes más queridos y apreciados por el público mundial, gracias a sus letras inspiradoras y románticas, pero desde que reinició su gira “Lo blanco y lo negro”, el cantautor se ha topado tremendas sorpresas, pues varias chicas en señal de cariño durante sus conciertos han optado por mostrarse en topless con el fin de sobresalir de entre la multitud.

Estos actos han causado sorpresa entre el guatemalteco y su hija, la popular actriz Adria Arjona, quien durante su visita a nuestro país comentó al canal “delarosatv” que realmente es una sorpresa saber que estas cosas pasen en los conciertos de su papá, “pero bien por él. Él nunca comenta nada de esto, pero el público lo quiere, así que no hay nada que decir".

Ricardo Arjona es furor con sus fans.

Recientemente, Adria Arjona está estrenando la cinta “El padre de la novia” para una plataforma de streaming y en marco de la entevista, comentó que hasta el momento Ricardo no ha visto el filme, pero lo hará en unos días en Miami, pues el cantautor siempre está pendiente de los que pasa con sus hijos e incluso a pesar de las agendas de trabajo tan saturadas procuran verse por lo menos dos veces al mes.

Por otro lado, Adria se alista para el estreno de la serie del universo de Star Wars, donde trabajó con Diego Luna y la cual esta ambientada durante el desarrollo de "Rogue one".

Adria Arjona se alegra por su padre.

“Me siento orgullosa de mi apellido y de mi padre. Nunca me ha pesado y sé que la música y la actuación son cosas diferentes, aunque me hubiera gustado que él me hubiera ayudado en mis inicios”, apuntó la Adria Arjona, quien se siente afortunada de que el cantautor siempre este con ella para brindarle ánimos.