Descubre la nueva creación del hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres

Marc Anthony y Dayanara Torres se casaron en el 2000 y estuvieron unidos en matrimonio por cuatro años. Fruto del amor del cantante de salta y la bella modelo, nacieron dos hijos que ya son mayores de edad hace unos años. Ellos son Cristian Muñiz Torres, nacido en febrero del 2001 y y Ryan Muñiz Torres, que nació en agosto de 2003.

Cristian, al igual que Marc Anthony y la ex reina de belleza, posee grandes aptitudes artísticas que se pueden ver en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el jovencito posee un fandom cercano a los 12 mil seguidores. En la red social de la camarita, el hijo del artista puertorriqueño, se dedica a compartir dibujos realizados por él mismo donde demuestra sus asombrosas habilidades con el lápiz.

Cristian Muñiz Torres es un artista.

Recientemente, Cristian Muñiz Torres compartió con sus seguidores su última creación y junto al dibujo, redactó: "¡Finalmente de vuelta a hacer arte digital con una pieza de Reed Richards!". Los internautas no dudaron y lo aplaudieron y le dedicaron alentadores mensajes para que siga con su arte. Entre la cantidad de comentarios, se destaca el de su mamá. Dayanara le escribió: "Bravo Papito...Love it! Freaking amazing, proud (me encanta, increíblemente asombroso, estoy orgullosa)".

Cristian demuestra que es un gran amante de los dibujos animados, la franquicia cinematográfica de Star Wars y de los superhéroes de Marvel. Es por eso que en su Instagram replicó su último trabajo que fue todo un éxito.

Semanas atrás, Cristian Muñiz celebró su tercer aniversario con su novia Kylie Marco y le dedicó una divertida publicación con una serie de hermosas fotografías. "Tres años con esta tonta ya, ¡parece que la conozco de toda la vida! ¡Feliz aniversario bebe! ¡¡Te amo!!!", expresó.