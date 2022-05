Las arriesgadas fotografías de Jessica Cediel con las que desafía las restricciones de Instagram

El pasado jueves 24 de mayo Jessica Cediel estaba presentando malestares de salud. Aunque en un inicio aseguró que no era nada grave y simplemente tenía síntomas gripales, finalmente tuvo que acudir al hospital, asustando a más de uno. La actriz tiene a sus seguidores en redes sociales acostumbrados a conocer muchos detalles de su día a día. Esta vez no fue la excepción y les contó a los internautas que tuvo que acudir a un centro médico por urgencias.

A través de sus historias de Instagram Jessica Cediel suele pasar su tiempo contando a sus fans cosas de su vida personal y profesional. En la noche del pasado martes la modelo y presentadora comentó que se sentía mal, con dolor de garganta pero aseguró que no era nada grave. Más tarde, señaló que continuaba con el dolor y le pidió consejos a su mamá para mejorar esa condición.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel.

“Estaba en un restaurante, cenando normal. De hecho estaba súper bien y de la nada se me vino la sangre. Me dio una hemorragia súper loca, me tocó salir corriendo del baño, ponerme hielo y una toallita fría en la cabeza”, dijo Cediel a través de la red social de la camarita donde cuenta con más de 9 millones de seguidores.

Jessica Cediel no quiso asustar más a su fandom y les avisó a los internautas que tuvo que acudir a Urgencias pues tuvo tres fuertes hemorragias por la nariz. “Sangrado nasal. Tres hemorragias seguidas, fuertes. Pero ya estamos en la clínica, bajo control”, escribió en una de las historias. Posteriormente, avisó a sus seguidores, que ya estaba mejor por lo que la dieron de alta. “Acabamos de salir, gracias a Dios ya todo está bien, todo está bajo control”.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel.

Recientemente Cediel demostró que esta tan bien como siempre y luce radiante. En Instagram, con cuatro fotos subió las temperaturas con ropa apretada que le destaca su cuidada foto. Además, en una de las imágenes posa en traje de baño.